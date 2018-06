Saiba o que a Alemanha precisa fazer para se classificar e pegar o Brasil

A vitória por 2 a 1 da Alemanha sobre a Suécia embolou o grupo F de tal forma que as quatro seleções chegam com possibilidade de classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Inclusive, a Coreia do Sul, que perdeu seus dois jogos do Mundial. O grupo pode acabar com três seleções empatadas na liderança e os critérios de desempate podem eliminar um time.

Vale lembrar que os classificados do grupo F vão enfrentar as seleções que saírem do grupo E. Assim, caso Alemanha e Brasil passem em primeiro e segundo em seus grupos, eles se encontrarão já nas oitavas de final. Caso ambos passem na mesma posição, um possível duelo acontecerá apenas na final ou disputa de 3º lugar.

México e Coreia do Sul em situações opostas

Na quarta-feira, a Coreia enfrenta a Alemanha e o México encara a Suécia, ambos às 11h. A situação mais tranquila é justamente dos mexicanos, que precisam apenas de um empate para avançar às oitavas. Já os sul-coreanos são os que precisam mais de uma grande reviravolta. Eles vão precisar derrotar a Alemanha, torcer para o México bater a Suécia e ainda superar os suecos nos critérios de desempate.

Alemanha faz contas

Quanto a Alemanha, a conta mais simples é vencer e torcer para a Suécia não derrotar o México. Caso aconteça, a definição da vaga também vai para os critérios de desempate.

Se na última rodada, a Alemanha vencer a Coreia por 1 a 0 e a Suécia também derrotar o México por 1 a 0, mexicanos, alemães e suecos empatarão em seis pontos e a igualdade persistirá em saldo de gols e gols marcados.

A Fifa determina que o próximo critério seja confronto direto entre as equipes. Neste caso, cada seleção venceu um jogo. México derrotou a Alemanha, que derrotou a Suécia que derrotaria o México.

O critério seguinte é o saldo de gols só entre os times empatados, ignorando a Coreia do Sul. Neste caso, enfim, teríamos os classificados: a Alemanha faria três gols, a Suécia dois e o México um.