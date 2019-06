Saiba o que esperar dos confrontos das quartas de final da Copa América

As quartas de final da Copa América começam nesta quinta-feira com o duelo entre Brasil e Paraguai, na Arena do Grêmio, e as oito seleções que permanecem na competição sabem que o momento não permite mais erros e a luta pelo título promete ser intensa.

O Estado fez um levantamento destacando os confrontos para mostrar como e em que as seleções podem apostar para avançar de fase. A equipe de Esportes também analisou as quatro partidas. Dos oito classificados, a Venezuela é a única seleção que nunca venceu a competição. O Uruguai é o maior campeão, com 15 títulos, seguido pela Argentina (14), Brasil (8), Paraguai, Chile e Peru (2) e Colômbia (1).

BRASIL X PARAGUAI, quinta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Pontos fortes do Brasil

A boa fase de Everton e Arthur impulsionam o Brasil na Copa América. O atacante e o volante crescem a cada jogo e isso faz com que o restante do time também evolua taticamente e tecnicamente. Equipe também mostra boa evolução na criação de jogadas e chegada ao ataque.

Pontos fracos do Brasil

Os laterais do Brasil gostam de chegar bastante ao ataque, principalmente Daniel Alves, pelo lado direito. Isso faz com que o time deixe espaços na defesa, que não chegaram a serem tão explorados, muito em razão da fragilidade dos adversários do Brasil na primeira fase (Bolívia, Venezuela e Peru).

Pontos fortes do Paraguai

A equipe paraguaia aposta nos lançamentos e na bola longa, em busca de uma referência no ataque, que pode ser Cardozo ou Santander. O time também se destaca pela forte marcação e retranca e conta com jogadores conhecidos dos brasileiros na defesa, casos do goleiro Gatito Fernandez (do Botafogo), Gustavo Gómez (do Palmeiras) e Iván Piris (ex-São Paulo), além de Balbuena (ex-Corinthians), que fica no banco de reservas.

Pontos fracos do Paraguai

A seleção paraguaia tem muita dificuldade em sair tocando a bola, pelo chão, esperando o erro do adversário. Como insiste muito nos lançamentos, acaba finalizando pouco ao gol e isso faz com que as oportunidades de balançar as redes sejam reduzidas.

VENEZUELA x ARGENTINA, sexta-feira, às 16h, no Maracanã (Rio de Janeiro)

Pontos fortes da Venezuela

A Venezuela surpreendeu pela sua organização tática nos primeiros três jogos da Copa América. Diante da seleção brasileira, por exemplo, os venezuelanos se fecharam em um 4-1-4-1 e ficaram com o empate sem gols. A equipe adota uma postura mais defensiva e aposta bastante no toque de bola para tentar achar um espaço na defesa adversária.

Pontos fracos da Venezuela

A seleção venezuelana evoluiu bastante nos últimos anos, mas ainda apresenta algumas falhas principalmente do meio para frente. A equipe consegue ter a bola no pé, mas o craque do time, o atacante Rondon, acaba sendo sobrecarregado pelo fato do time não ter bons finalizadores. Logo, se um adversário conseguir marcar bem o jogador que pertence ao West Bromwich, da Inglaterra, já tem meio caminho andado para a vitória.

Pontos fortes da Argentina

A tradicional seleção argentina tem como ponto forte a individualidade de alguns jogadores acima da média, como o próprio Messi e Aguero, que fez grande temporada pelo Manchester City. A já conhecida raça de seus atletas também é algo que pode fazer a diferença.

Pontos fracos da Argentina

A defesa é o setor que mais preocupa, pois o time não conta com grandes jogadores na posição. A juventude do técnico Lionel Scaloni também é bastante questionada, já que ele estreou como treinador justamente no comando da seleção. As constantes mudanças na equipe e no posicionamento de alguns atletas fazem com o que o time sofra com a falta de entrosamento.

COLÔMBIA X CHILE, sexta-feira, às 20h, na Arena Corinthians (São Paulo)

Pontos fortes da Colômbia

A seleção da Colômbia chama a atenção pelas boas opções do meio para frente. Comandados pelo meia James Rodríguez, a equipe se destaca pelo bom toque de bola e movimentação no ataque. A equipe teve a melhor campanha na primeira fase da Copa América e chega como uma das favoritas ao título.

Pontos fracos da Colômbia

Embora não tenha sofrido gols, a defesa colombiana é o ponto fraco do time. O técnico português Carlos Queiroz gosta de um estilo de jogo mais defensivo, mas ainda não conseguiu fazer com que isso se tornasse o ponto principal da equipe.

Pontos fortes do Chile

O Chile é uma das seleções mais entrosadas do continente, já que a base do time é mantida há quase uma década mesmo tendo trocas de técnicos neste período. A equipe conta com bom toque de bola e variação de jogadas, mas precisa voltar a mostrar sua força, já que surpreendeu negativamente ao ficar fora da última Copa do Mundo.

Pontos fracos do Chile

Justamente por ter um time que joga junto há tanto tempo, a equipe acaba sendo um pouco mais envelhecida que as demais e isso pesa fisicamente em alguns momentos. No ataque, a equipe sente a falta de um grande nome para ser o "homem-gol" e isso faz com que o time não seja de marcar muitos gols.

URUGUAI X PERU, sábado, às 16h, na Fonte Nova (Salvador)

Pontos fortes do Uruguai

É uma das seleções com o ataque mais forte da Copa América. O quarteto formado por Nández, Lodeiro, Suárez e Cavani mostra entrosamento e leva perigo aos adversários. A equipe comandada pelo experiente Óscar Tabárez também chama a atenção pela raça demonstrada em campo.

Pontos fracos do Uruguai

Embora tenha um ataque muito forte, o Uruguai tem dificuldades quando precisa apostar na técnica e na habilidade de sua seleção. A equipe uruguaia sofre quando enfrenta um adversário recuado, justamente por não ter tanta técnica entre seus meias. Arrascaeta, do Flamengo, é um dos poucos atletas que mostram habilidade, mas ele não é titular absoluto.

Pontos fortes do Peru

O Peru tem em Guerrero seu principal nome e esperança de conseguir surpreender e chegar ainda mais longe na Copa América. Farfán também chama a atenção e se destaca pela experiência. A equipe peruana joga na defesa e aposta nos contra-ataques e lançamentos para Guerrero, principalmente em jogadas que saem dos pés de Cueva, do Santos.

Pontos fracos do Peru

A defesa é frágil e o goleiro Gallese não transmite confiança. O lateral Trauco não é seguro na marcação e esses pontos fazem com que o time seja excessivamente cauteloso para atacar, justamente para evitar os buracos na defesa. Isso ficou evidentemente na goleada sofrida.