Saiba o que está em jogo na rodada final do Campeonato Paulista

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista será nesta quarta-feira. Os oito jogos serão simultâneos, com início às 21h30, e vão definir aspectos importantes do torneio. Ainda resta saber quem será o segundo clube rebaixado, o último classificado às quartas de final, assim como os times de melhor campanha e que terão a vantagem de jogar como mandante a segunda partida do próximo mata-mata.

A principal atração será a luta do São Paulo. O clube do Morumbi é o único dos grandes a não estar garantido para a próxima fase e tentará confirmar a classificação fora de casa. O time do técnico Vágner Mancini enfrenta no estádio Anacleto Campanella o São Caetano. Uma vitória basta para confirmar presença nas quartas de final.

O que está em jogo na última rodada do Paulista?

Classificação

Dos oito times que irão para as quartas de final, sete já são conhecidos. A última vaga está em disputa entre São Paulo e Oeste, no grupo D. O time do Morumbi precisa vencer fora de casa o São Caetano para não depender de outro resultado. O Oeste joga em Barueri contra o Mirassol e está dois pontos atrás do concorrente direto (14 a 12). Em caso de empate no ABC Paulista, a equipe rubro-negra vai precisar ganhar por quatro gols de diferença.

Os demais classificados ao mata-mata são: Red Bull, Santos, Palmeiras, Novorizontino, Corinthians, Ferroviária e Ituano.

Liderança do grupo

A rodada final vai definir em alguns grupos quais times terão a vantagem de decidir as quartas de final em casa. O regulamento também prevê que até o fim do torneio, os pontos são somados para definir qual time tem melhor campanha e poderá definir todas as fases seguintes dentro de casa, seja a semifinal ou a decisão. Em todos os grupos a disputa pela liderança está em aberto.

Grupo A: Red Bull lidera, com um ponto de vantagem sobre o Santos, que tem saldo de gols melhor (10 a 8). A equipe de Campinas enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro, enquanto o time da Vila Belmiro entra em campo em Ribeirão Preto, contra o Botafogo.

Grupo B: O Palmeiras tem 22 pontos, ante 19 do Novorizontino. A diferença no saldo de gols é grande: 7 a 1 a favor do alviverde. O time do técnico Luiz Felipe Scolari recebe a Ponte Preta e precisa só de um empate para confirmar a primeira posição. O Novorizontino joga em casa, contra a Ferroviária.

Grupo C: A disputa entre Corinthians e Ferroviária está acirrada. O atual bicampeão paulista tem 18 pontos e um gol de saldo. O concorrente direto, por sua vez, tem 17 pontos, mas um saldo melhor: três gols. Os dois têm compromissos fora de casa: o clube do Parque São Jorge joga em Itu, contra o Ituano, e a equipe de Araraquara enfrenta o Novorizontino.

Grupo D: O Ituano é líder, com 17 pontos, mas apesar de estar classificado, precisa confirmar o primeiro posto da chave. Para isso, depende só de um empate. O São Paulo, que enfrenta o São Caetano fora de casa, está três pontos atrás, mas pode tirar a liderança se vencer e o adversário direto perder. Será preciso, porém, tirar uma diferença de sete gols no saldo. O Oeste, que luta por classificação para as quartas, não tem chance de se tornar líder, pois tem 12 pontos.

Rebaixamento

Com o São Bento já rebaixado, quatro times tentam fugir da queda. Resta um vaga para o descenso:

São Caetano: Por ter sete pontos, precisa ganhar em casa do São Paulo e torcer por um desses três resultados: o Botafogo não ganhar do Santos em Ribeirão Preto, Mirassol perder do Oeste e Bragantino ser derrotado pelo São Bento.

Botafogo-SP: Está com oito pontos e recebe o Santos, em Ribeirão Preto. A equipe do interior se garante na elite com uma vitória. Se empatar, torce para o São Caetano não derrotar o São Paulo.

Bragantino e Mirassol: Com dez pontos, as duas equipes se salvam com empates. Se perderem, precisam torcer por tropeços ou do São Caetano, ou do Botafogo-SP.

Troféu do Interior

A competição reúne as quatro equipes do interior de melhor campanha que não se classificaram para a fase final do Paulista. Ponte Preta e Guarani estão confirmados. As outras duas vagas estão disputa entre Oeste (12 pontos), Bragantino e Mirassol (10), Botafogo (8) e São Caetano (7).

Jogos da última rodada

São Caetano x São Paulo

Oeste x Mirassol

Ituano x Corinthians

Palmeiras x Ponte Preta

Botafogo x Santos

Guarani x Red Bull

Novorizontino x Ferroviária

São Bento x Bragantino