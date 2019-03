Saiba o que está em jogo para o Corinthians na rodada final da fase de grupos

O Corinthians garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista no último domingo ao vencer o Oeste por 1 a 0, em casa. Agora, a equipe do técnico Fábio Carille precisará derrotar o Ituano na quarta-feira, às 21h30, fora de casa, para garantir a liderança da sua chave.

O time alvinegro lidera o Grupo C com 18 pontos, um a mais do que a Ferroviária, a outra equipe já classificada. A vitória garantir a ponta ao Corinthians e, de quebra, a possibilidade de definir o jogo de volta das quartas em casa. A Ferroviária visitará o Novorizontino no mesmo dia e horário.

O Ituano é o líder do Grupo D, com 17 pontos, tem três a mais do que o São Paulo, o segundo colocado. Essa chave é a única que não tem os dois classificados definidos. O time do Morumbi tem só dois pontos a mais do que o Oeste.

Se o Corinthians empatar garantirá o Ituano na ponta da chave o São Paulo. No entanto, terá de torcer para que a Ferroviária também tropece para finalizar a primeira fase na liderança de seu grupo.

A equipe comandada por Carille vem de nove jogos sem derrota. A boa sequência garantiu uma vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana, uma boa vantagem na terceira fase da Copa do Brasil e a classificação para as quartas de final do Paulistão.

Para a partida de quarta-feira, Carille não contará com Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, deverá contar com Gustagol, recuperado de lesão. A escalação deve ser definida no treino desta terça-feira.