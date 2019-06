Saiba o que o Brasil precisa fazer para se classificar na Copa América

A seleção brasileira tem neste sábado, contra o Peru, na Arena Corinthians, o jogo decisivo pela fase de grupos da Copa América. As duas equipes lideram o grupo A da competição, com quatro pontos, e disputam a vaga nas quartas de final com duas outras seleções da chave. Bolívia e Venezuela se enfrentam no mesmo horário no Mineirão e também sonham com a classificação.

Como a Copa América tem 12 seleções e oito delas avançam para a próxima fase, o Brasil tem boas chances de se garantir no mata-mata. Dos três grupos da primeira fase, se classificaram os dois primeiros colocados e mais os dois terceiros colocados de melhor campanha. O Estado explica o que o Brasil precisa fazer para não se complicar:

Se a seleção brasileira vencer

O Brasil depende apenas de si mesmo para avançar às quartas de final da Copa América, sem contar com o outro jogo do grupo. Uma vitória sobre o Peru garante o time como primeiro lugar do grupo A e com o próximo jogo marcado para quinta-feira, em Porto Alegre.

Se a seleção brasileira empatar

Um empate também garante classificação brasileira para a próxima fase. No entanto, com esse resultado, para avançar como primeiro colocado do grupo será necessário torcer para a Venezuela não vencer a Bolívia no Mineirão por três gols de vantagem e, assim, ultrapassar a seleção brasileira no critério de desempate do saldo de gols.

Se a seleção brasileira perder

Mesmo com derrota a seleção pode avançar. Nesse cenário, a conta mais simples seria torcer para o outro jogo do grupo (Venezuela x Bolívia) terminar empatado ou com vitória boliviana. Já se no Mineirão a Venezuela ganhar, o Brasil terminaria em terceiro e precisaria esperar os resultados dos outros grupos.