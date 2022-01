Saiba onde assistir ao vivo aos jogos do Paulistão e de outros estaduais

O Campeonato Paulista apresenta novidades neste ano. A principal delas está na transmissão do torneio, cujos direitos de transmissão pertenciam ao Grupo Globo nas temporadas anteriores, mas a partir deste ano são da Record, que mostra os jogos na TV aberta. Outras cinco plataformas diferentes vão exibir o campeonato estadual mais prestigiado do País: Youtube, Premiere, Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT Sports.

O torcedor que quiser acompanhar todos os jogos terá de assinar mais de um serviço de streaming, reflexo da fragmentação dos direitos de TV e da consolidação dessas plataformas digitais que alteram os hábitos dos fãs de futebol. As partidas do maior Estadual do País serão exibidas gratuitamente apenas pela Record na TV aberta e no YouTube. Nas plataformas pagas, os confrontos podem ser acompanhados no HBO Max e Estádio TNT, no Premiere e no Paulistão Play.

A Record, que tomou da Globo os direitos de transmissão do torneio na TV aberta, vai exibir 16 partidas do Paulistão, sendo um jogo por rodada na primeira fase, um das quartas, um da semifinal e as duas finais. O mesmo se aplica ao YouTube.

HBO Max e Estádio TNT Sports vão mostrar 28 confrontos do campeonato, sendo que 13 partidas serão transmitidas exclusivamente pelas plataformas digitais que pertencem à WarnerMedia. Essas plataformas vão exibir 24 duelos da primeira fase, incluindo dois clássicos - São Paulo x Corinthians e Palmeiras x Santos, pela décima e 11ª rodada, respectivamente, - além de um jogo das quartas, um da semi e as duas finais.

A Globo não tem mais os direitos na TV aberta, mas fechou acordo para exibir os duelos do Estadual no Premiere, que exibirá 97 jogos por temporada do Paulistão ao custo mensal de R$ 59,90. Apenas 13 confrontos não estarão neste pacote: 1 por rodada da primeira fase, e um das quartas de final, que são exclusivos da HBO Max.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) desenvolveu seu serviço de streaming próprio, o Paulistão Play. A plataforma custa R$ 34,99 por mês e oferece aos assinantes os mesmos 97 jogos a que o Premiere tem direito, já que foi feito um acordo com o Grupo Globo, que, na visão da entidade, permite a construção “de uma grande e importante base de dados, além de possibilitar a comercialização de inserções comerciais dentro das transmissões próprias”.

A FPF entende que a nova forma de transmitir o Paulistão, com oferta de jogos em diferentes plataformas, "maximiza a visibilidade das partidas e também as receitas para os clubes". O órgão considera que o acordo fechado com as empresas "consolida a construção de um novo modelo de distribuição no Brasil" e garante uma exposição maior da competição. A LiveMode foi a empresa responsável por conduzir o processo de negociação de direitos em nome da entidade que comanda o futebol de São Paulo.

Outros estaduais

A transmissão do Campeonato Carioca também é fragmentada, e isso ocorre desde o ano passado. O torneio é exibido pela Record em TV aberta, pay-per-view das operadoras de TV fechada e pelo aplicativo Cariocão Play, lançado recentemente pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), e que mostra todas as partidas da competição ao assinante que pagar R$ 49,90 por mês ou R$ 129,90 pelo pacote todo. Também há a opção de acompanhar o torneio no streaming Eleven Sports.

A outra novidade deste ano é a inserção do Flow Sport Club, Podcast dos Estúdios Flow, que fechou parceria com a Ferj para mostrar no YouTube e na Twitch 16 partidas, as mesmas exibidas pela Record na TV aberta, do Estadual do Rio de Janeiro.

A Globo não passa mais o Paulista e Carioca na TV aberta, mas tem acordo com a Federação Mineira de Futebol (FMF) para continuar transmitindo o Campeonato Mineiro. A emissora exibirá toda as partidas de América e Atlético e as do Cruzeiro somente fora de casa. Os duelos como mandante do time celeste, recentemente comprado por Ronaldo Fenômeno,poderão ser acompanhados na plataforma O Tempo Sports, que cobra R$ 59,90 pelo pacote. O jogo avulso é vendido por R$ 19,90. O Gaúcho também é transmitido pela Globo, na TV aberta, fechada (SporTV) e no Premiere.

Já a Copa do Nordeste terá seus duelos transmitidos pelo SBT/TVJornal na TV aberta. Na paga, o espectador pode acompanhar nos canais esportivos da Disney - ESPN e Fox Sports.

Confira a lista com os primeiros jogos do Paulistão e onde serão exibidos:

Domingo, 23

16h - Novorizontino x Palmeiras (jogo adiantado da 5ª rodada) - Paulistão Play, Premiere e Record

Terça-feira, 25

19h - Botafogo x Santo André - Paulistão Play e Premiere

21h - Corinthians x Ferroviária - Paulistão Play e Premiere

Quarta-feira, 26

15h - Água Santa x São Bernardo FC - Paulistão Play e Premiere

19h - Ituano x Novorizontino - Paulistão Play e Premiere

19h - Inter de Limeira x Santos - HBO Max

21h35 - Palmeiras x Ponte Preta - Paulistão Play, Premiere e Record

Quinta-feira, 27

20h - Mirassol x Red Bull Bragantino - HBO Max, Paulistão Play e Premiere

21h30 - Guarani x São Paulo - Paulistão Play, Premiere e YouTube