Saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão Feminino 2020

O Campeonato Brasileiro Feminino de 2020 começa neste sábado com 16 equipes e tendo como uma das atrações o fato de todos os jogos serem transmitidos, seja na TV aberta ou na internet. A Ferroviária, atual campeã, estreia no sábado e o destaque da primeira rodada fica para o clássico entre Palmeiras x Corinthians.

Os jogos do Brasileirão Feminino vão ser transmitidos pela TV Bandeirantes e pelo Twitter. Ambos transmitirão um jogo por rodada. As demais partidas terão transmissão pela CBF TV, canal de streaming da CBF que fica no Mycujoo, site especializado em transmissão em tempo real.

Confira os jogos da primeira rodada e onde assista

SÁBADO

15h Kindermann-SC x Vitória-BA (MyCujoo)

17h Grêmio x Minas Icesp-DF (MyCujoo)

17h Ferroviária-SP x Audax-SP (MyCujoo)

17h Santos x Flamengo (MyCujoo)

DOMINGO