Saiba onde assistir aos principais campeonatos do Brasil e do mundo

Atualmente, assistir aos jogos de futebol é uma experiência diferente do que era há 10 ou 20 anos. Já se foi a época em que uma ou duas emissoras transmitiam jogos no Brasil. Com o avanço da tecnologia e novas empresas investindo na área, sobram opções para acompanhar às partidas sejam elas pelos campeonatos estaduais ou Brasileirão, Libertadores e até Mundial de Clubes. O torcedor muitas vezes precisa pesquisar para saber como assistir ao time de coração.

No passado, era inviável imaginar assistir algum jogo sem televisão. Hoje, isso parece cada vez mais real. Existem diversas emissoras que passam as partidas na TV e também pela internet, além de canais de streaming, que transmitem jogos pela internet de graça ou com acesso pago. Outras duas opções para os torcedores são o velho e tradicional rádio, que também se rendeu ao mundo virtual e há diversas opções de ouvir online e o tempo real ou minuto a minuto, que narra, através de texto, o que está acontecendo no jogo.

Para facilitar a vida do torcedor, o Estado informa em todas as rodadas onde assistir os principais jogos do Brasil e do exterior. Para quem quiser ter uma visão geral e se programar melhor, apresentamos as emissoras ou canais responsáveis pela exibição dos torneios que são transmitidos no País. Vale lembrar que alguns canais, como a TV Globo, exibem jogos diferentes por Estado. Além disso, o canal SporTV, divide sua programação entre o SporTV 2 e SporTV 3 e a Fox Sports faz o mesmo usando a Fox Sports 2 e a Fox Premium.

CAMPEONATOS ESTADUAIS

Paulista: Globo, SporTV e Premiere

Globo, SporTV e Premiere Carioca : Globo, SporTV e Premiere

: Globo, SporTV e Premiere Mineiro : Globo, SporTV e Premiere

: Globo, SporTV e Premiere Gaúcho - Globo, SporTV e Premiere

- Globo, SporTV e Premiere Paranaense : - DAZN

: - DAZN Baiano : Globo, SporTV e Premiere

: Globo, SporTV e Premiere Cearense : Globo e Premiere

: Globo e Premiere Pernambucano: Globo e Premire

CAMPEONATOS NACIONAIS E REGIONAIS

Copa do Nordeste: L ive FC, Fox Sports e SBT Nordeste, Youtube da Copa do Nordeste

ive FC, Fox Sports e SBT Nordeste, Youtube da Copa do Nordeste Copa do Brasil: Globo, SporTV e Première

Globo, SporTV e Première Brasileiro : Globo, SporTV, Premiere, TNT e Space

: Globo, SporTV, Premiere, TNT e Space Série B : Globo, SporTV, Premiere

: Globo, SporTV, Premiere Série C: DAZN

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS SUL-AMERICANOS

Libertadores: Globo, SporTV e Fox Sports , Youtube da Conmebol

Globo, SporTV e Fox Sports , Youtube da Conmebol Sul-Americana : DAZN e Rede TV (alguns jogos)

: DAZN e Rede TV (alguns jogos) Recopa Sul-Americana: DAZN

CAMPEONATOS EUROPEUS

Liga dos Campeões: Facebook do Esporte Interativo, TNT, Space

Facebook do Esporte Interativo, TNT, Space Liga Europa: Fox Sports, Fox Sports 2 e Fox Premium

Fox Sports, Fox Sports 2 e Fox Premium Espanhol : ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Premium

: ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Premium Copa do Rei da Espanha : ESPN

: ESPN Supercopa da Espanha : ESPN

: ESPN Italiano : DAZN, Rede TV, RAI

: DAZN, Rede TV, RAI Supercopa da Itália : DAZN

: DAZN Copa Itália : DAZN

: DAZN Inglês : DAZN, Espn Brasil

: DAZN, Espn Brasil Copa da Inglaterra : DAZN

: DAZN Copa da Liga Inglesa : ESPN

: ESPN Alemão : Fox Sports

: Fox Sports Copa da Alemanha : ESPN

: ESPN Francês : DAZN e TV5Monde

: DAZN e TV5Monde Copa da Liga Francesa : DAZN

: DAZN Portugal : ESPN

: ESPN Holandês: ESPN Brasil

OUTROS