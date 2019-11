Saiba onde assistir CSA x Fluminense ao vivo na TV

CSA e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) às 20h, e terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Palmeiras x Grêmio ao vivo na TV e online

As duas equipes estão na zona de rebaixamento. O CSA ocupa a 18ª posição, com 29 pontos, e o Fluminense está em 17º lugar, com 35 pontos. Faltando cinco rodadas, a partida é, portanto, decisiva para os dois times lutarem pela permanência na elite do futebol nacional. Com seis pontos de desvantagem, o time alagoano encara a partida como fundamental para tentar sair da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas uma vitória. Na última partida, o revés foi de 3 a 0 para o Fortaleza.

Nos últimos três jogos, o Fluminense soma uma vitória, uma derrota e um empate. O triunfo surpreendente sobre o São Paulo no Morumbi parecia dar um “embalo” na reta final, mas os tropeços diante do Inter e do Atlético-MG trouxeram insegurança novamente para o time das Laranjeiras.