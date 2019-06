Saiba onde assistir Espanha x Suécia pelas Eliminatórias da Euro

Em duelo entre as favoritas à classificação à fase final, Espanha e Suécia se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Espanha x Suécia terá transmissão ao vivo pelo canal TNT.

O confronto entre Espanha e Suécia é o mais aguardado do Grupo F, já que os países figuram nas primeiras posições. Enquanto os espanhóis lideram com nove pontos, a seleção sueca ocupa a segunda colocação com sete, após três jogos disputados.

Na competição, a Espanha exibe aproveitamento de 100%, vindo de três vitórias - sobre Noruega, Malta e Ilhas Faroé. Os rivais venceram Romênia e Malta e empataram contra a Noruega.

Pelo sistema de classificação das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, garantem vaga automática na competição os dois primeiros colocados de cada chave - os grupos contam com seis seleções cada.