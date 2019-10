Saiba por que Athletico-PR x Goiás não vai passar na TV

Na zona intermediária da tabela, Athletico-PR e Goiás se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR x Goiás não terá transmissão na TV, mas o Estado fará tempo real da partida.

O Athletico acertou a transmissão de seus jogos em TV fechada com a Turner e na TV aberta com a Globo. Já o Goiás acertou a exibição de suas partidas com a Globo na TV aberta, fechada e Premiere. Logo, a única opção para o jogo passar na TV seria pela TV Globo, mas a emissora decidiu transmitir outro confronto.

O Furacão inicia a rodada na nona colocação, com 39 pontos. Como já tem a vaga assegurada para a Copa Libertadores do ano que vem, o time de Tiago Nunes não tem grandes pretensões no Brasileirão. Quanto ao Goiás, o time esmeraldino aparece em 10º com 38 pontos e uma vitória pode deixar a equipe mais próxima da luta pelo G6.

Últimos jogos do Athletico-PR

20/10 Athletico-PR 1 x 1 Palmeiras

17/10 Fluminense 1 x 2 Athletico-PR

13/10 Athletico-PR 0 x 2 Flamengo

10/10 Corinthians 2 x 2 Athletico-PR

5/10 Bahia 1 x 2 Athletico-PR

Últimos jogos do Goiás (todos pelo Brasileirão)