Saiba quais são as possíveis finais entre times do mesmo país na Libertadores

Depois de 12 anos, a Libertadores pode voltar a ter uma final entre times do mesmo país. Uma final brasileira pode acontecer caso o Grêmio avance e Palmeiras e Cruzeiro se classifiquem. Da mesma forma, uma decisão com dois times argentinos é possível. O Boca Juniors pode fazer um clássico com o River Plate na decisão, por exemplo. Também pode enfrentar Independiente ou Atlético Tucumán.

O Grêmio venceu o Atlético Tucumán por 2 a 0 e encaminhou bem a vaga na semifinal da Copa Libertadores. Em lado oposto da chave ao dos outros dois brasileiros que ainda jogam a competição, o time gaúcho pode enfrentar Palmeiras ou Cruzeiro na grande decisão. O Palmeiras derrotou o Colo-Colo por 2 a 0 e também está perto da vaga na semi, enquanto o Cruzeiro terá que reverter a vantagem de gols do Boca Juniors para continuar no torneio.

Situação semelhante à do Grêmio vive o Boca Juniors, também em lado oposto ao dos outros argentinos. Na grande decisão, o time azul e dourado pode enfrentar o Atlético Tucumán, ou ainda Independiente ou seu arquirrival, o River Plate, que disputam uma das quartas de final. No primeiro jogo, os times empataram em 0 a 0, na casa do Independiente.

A Libertadores proibiu finais entre times do mesmo país durante a maior parte de sua história. Apenas em 2005 e 2006, a Conmebol terminou com a regra, retomando-a na sequência e voltando a suprimi-la em 2017. No regulamento da competição em 2018, está prevista a possibilidade de finais 'caseiras', sem que cruzamentos entre clubes compatriotas fossem forçados antes da decisão.

Devido à proibição, apenas duas finais entre equipes do mesmo país foram realizadas, ambas entre brasileiros. Em 2005, o São Paulo se tornou tricampeão após vencer o Atlético-PR. No ano seguinte, o tricolor paulista chegou à decisão novamente, mas foi derrotado pelo Internacional, que se sagrou campeão da América pela primeira vez.