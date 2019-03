Saiba quais são os jogos e datas das quartas de final do Mineiro

Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG, Boa Esporte, Tombense, Caldense, Patrocinense e Tupynambás são os classificados para as quartas de final do Campeonato Mineiro. A primeira fase, disputada em turno único, chegou ao fim nesta quarta-feira, com os seis jogos realizados às 21h30 servindo para definir os três últimos classificados: Tombense, Patrocinense e Tupynambás.

Os confrontos das quartas de final serão decididos em jogo único, neste final de semana. Os times com a melhor campanha na primeira fase serão mandantes. Em caso de empate, a vaga para as semifinais será decidida nos pênaltis.

Nas semifinais e na final, os confrontos serão decididos em duelos de ida e volta. As equipes com a melhor campanha decidem em casa e terão a vantagem do empate no placar agregado.

Veja os confrontos das quartas de final do Campeonato Mineiro:

Atlético-MG x Tupynambás

Cruzeiro x Patrocinense

América-MG x Caldense

Boa Esporte x Tombense

Confira as datas das finais do Campeonato Mineiro 2019:

Quartas de final

Jogo único: Sábado (23 de março) e domingo (24)

Semifinal

Ida: Sábado (30) e domingo (31)

Volta: Sábado (6 de abril) e domingo (7)

Final

Ida: Domingo (14)

Volta: Domingo (21)