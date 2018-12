Saiba quais são os times mais valiosos do futebol brasileiro em 2018

Com o término do Campeonato Brasileiro e a consagração do Palmeiras como campeão brasileiro, os clubes que disputaram a competição tiveram mudanças em relação ao valor de suas marcas para os especialistas no assunto. Segundo dados divulgados pelo site transfermarkt, especializado em mercado da bola, o time alviverde é o clube mais valioso do Brasil, seguido por Flamengo e Grêmio.

O curioso na lista é que Palmeiras e Flamengo têm valores de mercado bem superiores aos dos outros clubes. Para se ter uma ideia, o time comandado por Luiz Felipe Scolari tem um valor que é o dobro do que representa o Vasco, por exemplo e cinco vezes mais o Paraná, o último colocado na classificação do Brasileirão e também na lista dos mais valiosos.

Veja o valor de mercado de cada um dos clubes do Brasileirão deste ano (valores em milhões de reais)