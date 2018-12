Saiba qual a combinação de resultados que pode rebaixar Vasco e Fluminense

É muito improvável, mas a possibilidade de dois times cariocas serem rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro existe. Para isso, cinco resultados teriam que acontecer simultaneamente e uma grande quantidade de gols teriam que ser tirados no saldo, de forma que Vasco e Fluminense acabassem jogando a segunda divisão simultaneamente.

Para que tanto o cruzmaltino quanto o tricolor cariocas caiam, é necessário que:

- O Vasco perca para o Ceará no Castelão;

- O Sport vença o Santos na Ilha do Retiro;

- A Chapecoense derrote o São Paulo na Arena Condá;

- O Fluminense perca para o América no Maracanã;

Esses resultados dariam a certeza do rebaixamento do Vasco, mas para que o Fluminense seja rebaixado também, o Sport teria que tirar oito gols de diferença para a equipe das Laranjeiras. Ou seja, teria que golear o Santos e torcer para que o América goleasse o Flu.

Apesar desse cenário ser altamente improvável, a queda de ao menos um dos times cariocas não é tão difícil. Empatados em 42 pontos atualmente, caso Sport e Chapecoense vençam seus jogos, ambos serão obrigados a garantirem seus resultados. O Fluminense, principalmente, pode se complicar se perder, já que o América também está na briga para fugir da série B. Já o Ceará, que enfrenta o Vasco, está livre do risco de cair, mas ainda busca vaga para a Copa Sul-Americana.

No momento, o Vasco está um pouco melhor: nos últimos três jogos, teve uma derrota para o Corinthians, uma vitória contra o São Paulo e foi derrotado pelo campeão Palmeiras. Já o Fluminense empatou com o Ceará e perdeu para Bahia e Internacional. A fase do ataque tricolor é surpreendentemente ruim: o time vive o maior jejum de gols de sua história, sem marcar um tento sequer há oito jogos.

Vale lembrar que Vasco e Fluminense já terminaram um campeonato na zona de rebaixamento: em 2013, o tricolor foi 17º e o cruzmaltino, 18º. Entretanto, a Portuguesa escalou um jogador irregular na última rodada, fato que lhe rendeu a perda de quatro pontos e a queda para o Z-4, salvando o Fluminense da Série B.