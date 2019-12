Saiba qual o caminho do Santos na Libertadores

O Santos não tem muito do que reclamar do sorteio da Copa Libertadores 2020. Na teoria, o time alvinegro teve sorte e caiu no Grupo G com equipes que não contam com tanta tradição. Ao lado do São Paulo, a equipe alvinegra é a única dentre os brasileiros que já sabe todos seus adversários.

Qual o grupo do Santos na Libertadores 2020?

O Santos está no Grupo G, que tem como cabeça de chave o Olímpia-PAR. O Delfín, do Equador, e o Defensa Y Justicia, da Argentina, completam a chave.

Após o sorteio da Libertadores, a ordem no Santos é correr para acertar a contratação de um novo treinador. Alguns nomes são especulados, mas por enquanto o clube ainda não conseguiu acertar com um substituto de Jorge Sampaoli.