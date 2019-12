Veja quando começam os campeonatos de futebol para os clubes brasileiros em 2020

O futebol brasileiro em 2020 tem início no dia 2 de janeiro. A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a ser disputada por 128 times, divididos em 25 grupos. A final acontece em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu. Já as equipes profissionais se reapresentam, em sua maioria, no dia 6 de janeiro, na primeira segunda-feira do ano. O Estado destaca a data dos principais campeonatos de futebol em 2020.

Uma curiosidade acontece com o Campeonato Carioca, um dos principais estaduais do País. Como tem acontecido nos últimos anos, a competição tem uma fase preliminar antes mesmo da virada da temporada. No último domingo, dia 22 de dezembro, seis times começaram a disputa da primeira fase do Estadual do Rio de Janeiro - dois avançam para a Taça Guanabara e os outros quatro duelam para ver quem serão os outros dois que cairão para a Série B regional.

A Condeferação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira a data da Supercopa do Brasil, torneio que voltará a ser disputado em 2020 e que colocará frente a frente os campeões brasileiro, Flamengo, e da Copa do Brasil, Athletico-PR. Já a Recopa Sul-Americana, que é disputada entre os campeões da Libertadores, o Flamengo, e da Sul-Americana, o Independiente Del Valle, do Equador, ainda não tem data definida. Veja os principais torneios envolvendo brasileiros em 2020:

Florida Cup

Com Palmeiras e Corinthians, a Florida Cup começa no dia 15 de janeiro. Além dos brasileiros, também estarão na disputa do torneio que é realizado nos Estados Unidos, o Spartak de Moscou, da Rússia, e o Atlético Nacional, da Colômbia. As partidas serão realizadas no Exploria Stadium, estádio do Orlando City.

Datas dos jogos

15/1/2020 - Corinthians x Spartak de Moscou

15/1/2020 - Palmeiras x Atlético Nacional

18/1/2020 - Palmeiras x Spartak de Moscou

18/1/2020 - Corinthians x Atlético Nacional

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista terá início no dia 22 de janeiro e tem final marcada para 26 de abril. São 16 times divididos em quatro grupos, sendo que os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final. Tanto as quartas quanto as semis serão disputadas em jogo único. Já a decisão acontece em duelos de ida e volta.O Corinthians faturou as últimas duas edições da competição.

TABELA DO PAULISTÃO SICREDI 2020 DEFINIDA! O campeonato tem início no dia 22 de janeiro e decisão marcada para 26 de abril e terá 12 rodadas em sua primeira fase. Veja a tabela completa em https://t.co/We0dFyT1Rl!#PaixãoQueNãoSeMede #EsseÉoMeuJogo #Paulistão2020 pic.twitter.com/iRRkYuheMM — FPF (@FPF_Oficial) November 21, 2019

Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca teve início no dia 22 de dezembro, com a primeira fase. A Taça Guanabara, com os clubes grandes, começa em 18 de janeiro. Ainda há a disputa da Taça Rio. Depois disso, os vencedores decidem quem será o campeão carioca.

Campeonato Gaúcho

Já o Campeonato Gaúcho começará em 22 de janeiro. São 12 equipes divididas em dois grupos, que se enfrentam em turno e returno. Os campeões de cada turno fazem a decisão da competição, prevista para o dia 19 de abril.

Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro também terá início em 22 de janeiro, mas com final prevista para 26 de abril. São 12 equipes que se enfrentam em turno único, e as quatro primeiras avançam às semifinais. O Cruzeiro, que caiu para a Série B do Brasileiro, vai disputar o regional.

Campeonato Paranaense

O Campeonato Paranaense começará no dia 18 de janeiro. Com 12 times e em turno único, os oito primeiros avançam para as oitavas de final, e os dois últimos são rebaixados para a Segunda Divisão regional. A decisão do Estadual do Paraná está marcada para o dia 26 de abril.

Campeonato Baiano

O Campeonato Baiano conta com dez equipes. A competição tem início no dia 15 de janeiro, com final decisão marcada para 26 de abril. A primeira fase é disputada em pontos corridos, com turno único. Os quatro melhores avançam para as semifinais, e o pior é rebaixado.

Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano terá uma fórmula diferente para 2020. As dez equipes participantes se enfrentam em turno único, com pontos corridos. As duas melhores avançam para as semifinais. As quatro seguintes disputam as outras duas vagas restante no mata-mata. As duas piores são rebaixadas. A competição inicia em 18 de janeiro e tem decisão marcada para 26 de abril.

Campeonato Cearense

O Campeonato Cearense começa já no dia 5 de janeiro, mas com oito times que disputam a primeira fase. As principais equipes do estado, Ceará e Fortaleza, só entram na segunda fase, que tem início em 29 de janeiro. Depois da disputa em turno único, os quatro melhores avançam para as semifinais.

Supercopa do Brasil

Novidade do calendário do futebol brasileiro para 2020, a Supercopa do Brasil será realizada em 16 de fevereiro, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. O torneio foi criado pela CBF e será disputado entre Athletico-PR e Flamengo, campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão, respectivamente. A decisão é realizada em jogo único - em caso de empate, o campeão é decidido nos pênaltis. Inicialmente marcada para o dia 19 de janeiro, a Supercopa a data remarcada por causa da participação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa até o dia 21 de dezembro.

Copa do Brasil

A competição terá início no dia 5 de fevereiro, com final marcada para 16 de setembro. São quatro fases disputadas até as oitavas de final, que reunirão os times que estão na Copa Libertadores da América. O Athletico-PR é o atual campeão.

Campeonato Brasileiro

O Brasileirão começa no dia 3 de maio e termina em 6 de dezembro. A competição em 2020 contará com Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO, que garantiram o acesso nesta temporada. Na elite, o Flamengo foi o campeão com sobras em 2019.

Série B

A Série B tem início em 2 de maio e término em 28 de novembro. A principal novidade é o Cruzeiro, que disputará a Segunda Divisão pela primeira vez em sua história (veja os times que nunca foram rebaixados no futebol brasileiro). Os outros times que caíram em 2019 foram o CSA, Chapecoense e Avaí. A Série C será disputada de 3 de maio a 8 de novembro. Por fim, a Série D vai de 3 de maio a 22 de novembro.

Libertadores

A primeira fase da Copa Libertadores da América tem início no dia 22 de janeiro. Os primeiros clubes brasileiros que vão disputar o torneio, Internacional e Corinthians, entram na segunda fase. O Inter disputa o mata-mata contra algum time chileno nos dias 4 e 11 de fevereiro. O Corinthians jogará nos dias 5 e 12 de fevereiro, contra uma equipe boliviana ou o Guaraní do Paraguai. A fase de grupos da Libertadores tem início no dia 3 de março.

Sul-Americana

A primeira fase da Copa Sul-Americana tem início no dia 5 de fevereiro, com o duelo entre o Vasco e um time da Bolívia. Os outros representantes brasileiros no torneio são Atlético-MG, Bahia, Goiás, Fluminense e Fortaleza.

Copa América

A competição realizada na Argentina e na Colômbia terá início no dia 12 de junho, com final marcada para 12 de julho. Atual campeã, a seleção brasileira estreia em 14 de junho, contra a Venezuela.

Eliminatórias Sul-Americanas

O torneio que dá vaga para a Copa do Mundo de 2022 começa a ser disputado no dia 26 de março. Na primeira rodada, o Brasil recebe a Bolívia. São dez seleções que buscam quatro vagas diretas para a Copa que será realizada no Catar. A quinta colocada vai para a repescagem.

A #SeleçãoBrasileira conheceu hoje seu caminho nas Eliminatórias da Copa do Mundo! Confira todos os jogos da equipe na competição.#JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/qKasMiJL5F — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 17, 2019

Pré-Olímpico

O torneio que dá vaga para os Jogos Olímpicos de 2020 vai acontecer entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro, na Colômbia. A estreia do Brasil será em 19 de janeiro, às 22h30 (20h30 no horário local), diante do Peru.