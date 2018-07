Saiba quanto cada seleção vai receber da Fifa na Copa do Mundo

A Fifa vai pagar um total de US$ 400 milhões (R$ 1,54 bilhão) para as 32 seleções que participaram da Copa do Mundo da Rússia, tendo um ranking de premiação de acordo com a classificação dos times ao término da competição. A seleção brasileira vai receber US$ 16 milhões (R$ 61,8 milhões) por ter chegado até as quartas de final do Mundial. O campeão do mundo receberá US$ 38 milhões (R$ 146,8 milhões).

O valor ao campeão é US$ 3 milhões maior do que foi pago para a Alemanha em 2014, no Mundial disputado no Brasil. A premiação paga pela Fifa é dada para as federações, que podem ou não repassar aos atletas.

Continuam na briga pelo título, as seleções da França, Bélgica, Inglaterra e Croácia. Veja a lista do quanto cada federação receberá pela classificação obtida no Mundial.

Campeão do mundo

US$ 38 milhões = R$ 146,8 milhões

Vice-campeão

US$ 28 milhões = R$ 108,1 milhões

Terceiro lugar

US$ 24 milhões - R$ 92,7 milhões

Quarto lugar

US$ 22 milhões = R$ 85 milhões

Eliminados nas quartas de final

US$ 16 milhões = R$ 61,8 milhões

Eliminados nas oitavas de final

US$ 12 milhões = R$ 46,3 milhões

Eliminados na primeira fase

US$ 8 milhões = R$ 30,9 milhões

Valores totais

US$ 400 milhões (R$ 1,54 bilhão)