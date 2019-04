Saiba quanto cada time já ganhou em premiação na Copa do Brasil

A Copa do Brasil começa a quarta fase nesta quarta-feira com os times em busca da classificação às oitavas de final e de olho também nos elevados prêmios que a competição paga. O milionário torneio vai distribuir como recompensa R$ 278 milhões, dos quais R$ 51,9 milhões serão repassados aos dez clubes que participam da etapa atual da competição.

A CBF determina a divisão dos prêmios de acordo com o ranking de clubes da entidade. Times da Série A ocupam as 15 primeiras posições e, por isso, somam a cada classificação alcançada um valor maior de prêmios. Já times como, por exemplo, Santa Cruz, Londrina e Juventude, receberam uma porção menor de dinheiro, pois estão em colocações inferiores no ranking.

Quem ganhou mais

Os seis times da Série A presentes nesta quarta fase da competição receberam cada um R$ 5,65 milhões. Fazem parte desse grupo Bahia, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Santos e Vasco. O grupo ganhou acada passagem de fase mais de R$ 1 milhão. Se garantirem classificação à fase seguinte, cada um deles terá direito a mais R$ 2,5 milhões.

Outros prêmios

Os demais presentes na quarta fase da competição também receberam recompensas. Santa Cruz, Londrina e Juventude ganharam cada um R$ 4,5 milhões. Há ainda uma outra vaga em aberto, na disputa válida pela terceira fase entre Vila Nova (GO) e Bragantino (PA).

Se um desses times desse segundo grupo avançar à próxima fase, as oitavas de final, a premiação será a mesma dada aos clubes top-15 do ranking: R$ 2,5 milhões. Para isso se concretizar, será preciso superar nesta quarta etapa clubes da Série A do Brasileiro.

Vencedor

Quem for campeão da Copa do Brasil vai receber da CBF a premiação de R$ 52 milhões. Como a recompensa é acumulada ao longo da campanha, se o time vencedor estiver presente no torneio desde a primeira fase, pode embolsar ao longo da temporada cerca de R$ 67 milhões.