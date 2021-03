Saiba quem é Haaland, atacante do Borussia Dortmund cobiçado pelos principais clubes da Europa

Hoje, no mercado internacional do futebol, ninguém é mais cobiçado do que o centroavante do Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, de apenas 20 anos. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Juventus, todos mostram interesse em contratá-lo. E não é por menos. Na temporada, o garoto norueguês tem a impressionante marca de 27 em 26 jogos.

Haaland é filho do ex-volante Alf Inge Haaland, que disputou a Copa de 1994 pela Noruega e atuou na Inglaterra por dez anos. Haaland nasceu em Leeds e com três anos se mudou para Bryne, na Noruega, com a família. Com 17 anos, foi jogar no Molde e, em 2018, desembarcou no Red Bull Salzburg, da Áustria. Haaland, então, foi contratado pelo Borussia Dortmund em dezembro de 2019 e assinou por quatro temporadas por 22 milhões de euros (R$ 145 milhões).

Mas há uma cláusula que prevê que ele pode deixar o clube alemão por 75 milhões de euros (R$ 495 milhões) ao fim da atual temporada. Por isso tantos clubes estão interessados em contratá-lo e o desafio do Borussia Dortmund é segurá-lo em suas fileiras. O time alemão conta com seus gols.

Recentemente, o diretor executivo do time alemão, Hans-Joachim Watzke, usou o atacante polonês Robert Lewandowski como exemplo para buscar garantir a permanência do centroavante. “Não acredito que isso vá acontecer (sair do Borussia Dortmund). Erling e seu empresário, Mino Raiola, sabem o que podem conquistar conosco. Só posso aconselhá-lo a ser como Robert Lewandowski”, disse Watzke em referência ao atacante do Bayern de Munique, eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2020.

Antes de defender o Bayern de Munique, Lewandowski jogou por quatro temporadas no Borussia Dortmund, entre 2010 e 2014. Em sua passagem pelo clube de Dortmund, então comandado pelo técnico Jurgen Klopp, foi campeão duas vezes do Campeonato Alemão e vice da Liga dos Campeões.

O pai e agente de Haaland tem discurso semelhante e também diz que o filho não deixará a Alemanha tão cedo. "Acho que ele gostaria de ganhar alguns títulos com o Dortmund. Esse é o seu objetivo. Erling ainda pode conseguir muito na Alemanha e fazer grandes progressos. Ele está feliz por estar em Dortmund e jogar por este clube”, afirmou Alfie Haaland.

Praticante de meditação, costuma comemorar seus gols sentado, com as pernas cruzadas e as mãos acima dos joelhos. Antes dos jogos, Haaland se concentra na respiração e separa um tempo para a prática da meditação. Segundo ele, isso o ajuda a se concentrar em campo.

O norueguês é uma máquina de fazer gols. A sua estreia pelo Borussia em 2020 foi espetacular. Ele deixou o banco e marcou três gols em 20 minutos contra o Augsburg no Campeonato Alemão.

O curioso é como Haaland se moldou para se tornar um atacante tão letal. Na infância, ele não era não ser tão forte e alto como os colegas e precisou criar um estilo próprio de jogo. Depois, com o tempo, o garoto cresceu e virou um “gigante” de 1,94 m e 88 quilos.

“Foi muito importante para mim não ser tão forte ou alto. Eu tinha de pensar diferente e ser rápido no meu raciocínio. O físico veio depois. Se você tivesse me visto jogar com 12 ou 13 anos, eu fazia exatamente os mesmos movimentos e arrancadas. É a mesma coisa que faço hoje, mas com 40 quilos a mais e um metro mais alto. Tive sorte com meu corpo. Não ser o mais alto quando criança foi importante porque você precisa usar mais seu cérebro”, revelou Haaland recentemente ao jornal VG, um dos principais da Noruega.

Pode-se dizer que o norueguês se transformou em uma mistura de estilos do futebol praticado na Inglaterra, na Espanha e na Itália. “Quando chegava o sábado, você treinava com os amigos, então tinha futebol pelo resto do dia na TV: Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano. Acho que isso me ajudou. Sempre gostei de ver os outros atacantes jogarem bem”, disse Haaland.

Na lista de recordes de Haaland há grandes feitos. Com apenas 18 anos, ele marcou nove gols na goleada por 12 a 0 da Noruega sobre Honduras, no Mundial Sub-20 e virou recordista de gols em um mesmo jogo da competição de base.

Há, ainda, outras marcas impressionantes. Ele é, por exemplo, o jogador mais jovem a marcar três gols em uma única partida na Bundesliga desde que o campeonato passou a representar a Alemanha unificada. Também é o primeiro jogador com menos de 20 anos a fazer gols em seus cinco primeiros jogos na Liga dos Campeões. Sem contar que é o jogador que mais rápido atingiu os 10 gols na competição – alcançou o feito em apenas sete jogos.