Saiba quem é Vitor Pereira, técnico especulado para suceder Sylvinho no Corinthians

Depois de ver as negociações com Jorge Jesus fracassarem, o Corinthians encontrou um novo alvo para o cargo de técnico, vago desde a demissão de Sylvinho após a derrota para o Santos por 2 a 1. Vitor Pereira, experiente técnico de 53 anos, é a figura mais cotada no momento, mas ainda há incertezas acerca de sua vinda ao Brasil.

Livre no mercado desde que foi demitido pelo Fenerbahçe no ano passado, o técnico chegou a ser especulado no Everton, antes do clube optar por Frank Lampard. Como jogador, Pereira teve uma modesta e curta carreira, passando apenas por pequenos clubes de Portugal.

Como treinador, iniciou sua carreira ainda em 2002, passando pelas categorias de base, em clubes como Porto e Santa Clara. Foi também no Porto que Pereira iniciou sua carreira como técnico profissional, após André Villas-Boas, de quem era auxiliar, deixar o clube português pelo Chelsea, em 2011.

Pelo Porto, teve um de seus melhores momentos na carreira e levou o clube ao bicampeonato invicto do campeonato português, além de também conquistar duas supertaças no mesmo período. Após sua passagem por Portugal, rumou para treinar equipes no Oriente Médio, Grécia, Turquia e China.

Como característica de jogo, Pereira opta por adotar propostas e táticas favoritas dos técnicos e mais populares no futebol atualmente. Iniciando em um 4-3-3, e jogando especialmente pelas pontas, modifica sua equipe para um 3-5-2 ou 3-4-3, conforme a dinâmica do jogo. A proposta foi intitulada pelo próprio técnico como “transformer”, durante sua passagem pela China. Além disso, apoia sua equipe em uma marcação pressão sobre adversário, mas que expõe sua equipe aos contra-ataques.

Tendo um aproveitamento de pouco mais de 64% nos clubes que treinou, a vinda de Vitor Pereira encontra apenas um obstáculo: o dinheiro. Segundo fontes, o técnico pede R$2 milhões mensais, além de contar com sua própria comissão técnica ao seu lado. Os valores, caso o clube não consiga parceiros para arcar com os custos, barrariam a vinda do treinador ao Brasil.

Pereira, se chegar, será mais um dentre os treinadores portugueses, que aterrissaram em terras brasileiras e viraram “febre” nos últimos anos. Popularizados pelo sucesso de Jorge Jesus, a lista também conta com Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, e os insucessos de Sá Pinto e Jesualdo Vieira, pelo Vasco e Santos, respectivamente.