Saiba quem já está classificado para as oitavas e quem dá adeus à Copa do Mundo

Algumas seleções já garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo e outras sabem que vão se despedir na próxima rodada no Mundial. Já estão classificadas para a próxima fase: Rússia, Uruguai, França, Croácia, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Portugal, Dinamarca e Argentina. Por outro lado, já estão eliminadas da competição: Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Peru, Costa Rica, Tunísia, Panamá, Polônia, Irã, Marrocos, Austrália, Islândia e Nigéria.

Há também dois grupos em que as quatro seleções têm chances de se classificar, casos do grupo D (Croácia (já classificada), Nigéria, Islândia e Argentina) e grupo F (México, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul). Vale lembrar que a terceira rodada será realizada com os dois jogos do grupo ocorrendo simultaneamente. Veja a situação de cada um dos grupos e os horários das partidas.

GRUPO A - Uruguai e Rússia classificados

Uruguai derrotou a Rússia e avançou em primeiro lugar, com os anfitriões passando em segundo. Arábia Saudita e Egito foram eliminados.

GRUPO B - Espanha e Portugal classificados

A Espanha empatou com Marrocos e garantiu o primeiro lugar. Na segunda posição ficará Portugal, que ficou no 1 a 1 com o Irã. Com três pontos, os iranianos foram eliminados, assim como os marroquinos, que fizeram apenas um ponto.

GRUPO C - França e Dinamarca classificados

Já classificada, a França poupou alguns titulares e empatou sem gols com a Dinamarca, no primeiro empate por 0 a 0 do Mundial deste ano. O resultado classificou os dinamarqueses, que ficaram com cinco pontos. Já o Peru derrotou a Austrália por 2 a 0 e ficou em terceiro do grupo, com três pontos, enquanto australianos somaram apenas um.

GRUPO D - Croácia e Argentina classificadas

A Argentina lutou bastante para vencer a Nigéria por 2 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas de final de forma histórica. Já a Croácia, que estava classificada, derrotou a Islândia pelo mesmo placar e garantiu a primeira colocação.

GRUPO E - Quarta-feira, às 15h

A seleção brasileira é líder do grupo, com quatro pontos, mas precisa pelo menos de um empate diante da Sérvia, que tem três, para se classificar sem depender do confronto entre Suíça, que soma quatro também, mas perde do Brasil no saldo de gols, contra a já eliminada Costa Rica, que teve duas derrotas.

GRUPO F - Quarta-feira, às 11h

Com as quatro seleções tendo chance de classificação, existem diversas combinações possíveis no grupo. A Alemanha, com três pontos, enfrenta a Coreia do Sul, que tem zero, e precisa vencer para ter mais chances de se classificar. Enquanto México, com seis, e Suécia, com três, fazem um confronto em que provavelmente o derrotado estará fora da Copa.

GRUPO G - Quinta-feira, às 15h

Inglaterra e Bélgica fazem um confronto que tem tudo para ser um dos melhores desta Copa do Mundo. Ambos possuem seis pontos e disputarão a liderança do grupo. Já Panamá e Tunísia, ambos com zero, tentam dar um adeus digno ao torneio.

GRUPO H - Quinta-feira, às 11h

A Polônia é a decepção do grupo e já chega na terceira rodada sem chance de classificação. Os eliminados poloneses vão enfrentar o Japão enquanto Senegal e Colômbia fazem um confronto direto em que o vencedor se garante nas oitavas.