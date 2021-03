Saiba tudo sobre a Copa do Nordeste 2021: formato, premiação, participantes e onde assistir

Em meio a um calendário sufocante, a Copa do Nordeste teve início neste fim de semana. Com 16 clubes, premiação atraente, apesar de menor em comparação à edição passada, e transmissão em rede nacional, a competição pode se tornar a "bola da vez" no início de 2021 em decorrência do enfraquecimento dos campeonatos estaduais. O Estadão explica o formato do torneio e destaca quais são as equipes participantes, quanto elas podem receber em prêmio e onde assistir aos jogos. Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport, que jogam na elite nacional, seguem como favoritos.

FORMATO

A Copa do Nordeste é dividida em duas fases. Na primeira delas, dois grupos são formados. Os integrantes do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, em jogos apenas de ida. Cada time vai a campo oito vezes. Ao término dos embates, os quatro melhores se classificam para a etapa de mata-mata, que é iniciada a partir das quartas de final. Nesta fase, apenas a decisão possui ida e volta. Quartas e semifinais são jogos únicos e sem prorrogação. Em caso de igualdade no placar, a partida é decidida nos pênaltis.

PREMIAÇÃO

O prêmio dado ao campeão da Copa do Nordeste varia conforme o Ranking Nacional de Clubes da CBF. Isso porque na fase de grupos, em vez da distribuição de uma cota fixa, é repassado para as equipes um valor pré-determinado mediante a classificação na tabela da entidade. Este ano, Bahia, Sport, Vitória e Ceará recebem R$ 1,9 milhão. Fortaleza, CSA, CRB e Santa Cruz vão ganhar R$ 1,4 milhão. ABC, Confiança, Botafogo-PB e Sampaio Corrêa, por sua vez, colocam no cofre R$ 1,2 milhão. Por fim, Altos, Treze, 4 de Julho e Salgueiro ganham, cada um, R$ 640 mil.

Na etapa seguinte, de mata-mata, o valor é distribuído por desempenho em campo. Nas quartas de final, cada time recebe R$ 300 mil, já nas semifinais, R$ 350. O segundo colocado fica com R$ 500 mil, enquanto o campeão recebe R$ 1 milhão. Além da premiação em dinheiro, o vencedor do torneio garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

PARTICIPANTES

A Copa do Nordeste conta com a participação de 16 equipes. No Grupo A estão: 4 de Julho, Bahia, Ceará, Confiança, CRB, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, e Treze. O Grupo B tem ABC, Altos, Botafogo-PB, CSA, Fortaleza, Salgueiro, Sport e Vitória.

ONDE ASSISTIR?

É possível assistir aos jogos da Copa do Nordeste pela TV aberta, no SBT; através da TV fechada, pelo canal Fox Sports; E pelo pay-per-view, por meio do serviço de streaming oficial do torneio, o NordesteFC.