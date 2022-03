Saiba tudo sobre o sorteio da fase de grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana

A Libertadores e a Copa Sul-Americana conhecerão seus grupos nesta sexta-feira, dia 25, a partir das 12h. Após a conclusão das etapas prévias das duas competições, 32 equipes estão classificadas para cada uma delas e descobrirão seus adversários na fase de grupos. O sorteio será realizado em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

As equipes serão divididas em oito grupos (A a H), com quarto integrantes cada. Os potes do sorteio já foram definidos a partir da elaboração do ranking da Conmebol, que contabiliza o desempenho dos clubes nas últimas temporadas, tanto em torneios continentais quanto nacionais. Cada chave será composta por uma equipe de cada pote, formando o quarteto.

A Copa Libertadores contará com a participação de oito times brasileiros nesta fase. O Palmeiras, atual bicampeão do torneio, entra diretamente como cabeça de chave do Grupo A. Além da equipe alviverde, estão classificados: Atlético-MG, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense e América-MG. Faltou o Fluminense, que poderia ter entrado também, mas perdeu a chance em confronto com o Olimpia. Veja a divisão dos potes para o sorteio:

Pote 1

Palmeiras (Grupo A)

River Plate-ARG

Boca Juniors-ARG

Flamengo

Nacional-URU

Peñarol-URU

Atlético-MG

Athletico-PR

Pote 2

Cerro Porteño-PAR

Libertad-PAR

Independiente del Valle-EQU

Universidad Católica-CHI

Emelec-EQU

Corinthians

Colo-Colo-CHI

Vélez Sarsfield-ARG

Pote 3

Sporting Cristal-PER

Deportivo Cali-COL

Red Bull Bragantino

Deportivo Táchira-VEN

Alianza Lima-PER

Deportes Tolima-COL

Colón-ARG

Caracas

Pote 4

Always Ready-BOL

Talleres-ARG

Independiente Petrolero-BOL

Fortaleza

Olimpia-PAR

Estudiantes-ARG

The Strongest-BOL

América-MG

De acordo com o regulamente da Libertadores, equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos. No entanto, se o time advir da fase prévia, o confronto entre clubes da mesma nacionalidade está liberado. Ou seja, o América-MG poderá cair na chave de qualquer brasileiro. O mesmo acontece com o argentino Estudiantes e o paraguaio Olimpia. Com o The Strongest passaria situação idêntica, mas os demais bolivianos estão no mesmo pote 4 e, por isso, não podem cair no mesmo grupo.

Ainda pelas regras, o Corinthians só tem quatro adversários possíveis entre os cabeças de chave: River Plate, Boca Juniors, Peñarol e Nacional. Um grupo da morte poderia ter River Plate, Corinthians, Deportes Tolima e Estudiantes. As equipes dos potes 2, 3 e 4 sabem que dificilmente escaparão de ter fortes adversários nesta etapa da Libertadores. Uma preocupação dos times do Brasil é ter de jogar na altitide da América do Sul, sempre um problema a mais em campo.

O futebol brasileiro tem mandado na competição. O Palmeiras ganhou as duas últimas edições e o Flamengo festejou a conquista em 2019. O campeão da Libertadores representa o continente no Mundial de Clubes da Fifa, que ainda continua com seu atual formato. No Brasil, as torcidas poderão ocupar 100% das capacidades dos estádios, de acordo com as novas determinações em relação à pandemia de covid-19.

COPA SUL-AMERICANA

A Copa Sul-Americana também contou com uma fase prévia, cortando pela metade o número de equipes de todos os países filiados à Conmebol, com exceção de Brasil e Argentina. O futebol brasileiro estará representado por Santos, São Paulo, Internacional, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá e Fluminense. Diferentemente da Libertadores, na Copa Sul-Americana não há exceções no momento do sorteio, e clubes de um mesmo país não podem compor o mesmo grupo. Confira os potes do sorteio:

Pote 1

Santos

Independiente-ARG

São Paulo

Internacional

Racing-ARG

LDU-EQU

Lanús-ARG

Junior Barranquilla-COL

Pote 2

Defensa y Justicia-ARG

Jorge Wilstermann-BOL

Independiente Medellín-COL

Melgar-PER

Montevideo Wanderers-URU

Oriente Petrolero-BOL

Deportivo La Guaira-VEN

Unión La Calera-CHI

Pote 3

River Plate-ARG

Atlético Goianiense

Ceará

Banfield-ARG

Metropolitanos-VEN

Unión Santa Fe-ARG

Ayacucho-PER

9 de Octubre-EQU

Pote 4

Deportes Antofagasta-CHI

Guaireña-PAR

Cuiabá

General Caballero-PAR

Fluminense

Everton-CHI

Universidad Católica-EQU

Barcelona de Guayaquil-EQU

Um grupo da morte para São Paulo ou Santos poderia ser composto por Defensa y Justicia, da Argentina, River Plate, do Uruguai, e o equatoriano Barcelona de Guayaquil. Lembrando que na Copa Sul-Americana apenas uma equipe avança em cada grupo para a fase de oitavas de final.