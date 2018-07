Saída de Alecsandro servirá para Palmeiras pagar dívida com o Coritiba

O atacante Alecsandro deixou o Palmeiras nesta quarta-feira para reforçar o Coritiba em negociação que vai abater uma parte do valor pendente pela vinda do meia Raphael Veiga ao clube paulista. O jogador de 21 anos deixou a equipe paranaense no começo do ano em negociação de R$ 4,5 milhões, montante que será quitado em parte com a operação alinhada pela transferência efetivada nesta semana.

Como as duas diretorias têm boa relação, definiram que Alecsandro assinará contrato com o Coritiba até o fim de 2018. Na primeira parte do vínculo, entre maio e dezembro deste ano, o atacante fica no clube paranaense por empréstimo, com o salário pago pelo Palmeiras. Ao fim desse período, o jogador de 36 anos vai assinar novo contrato com o time, desta vez efetivado como atleta da equipe curitibana.

Alecsandro chegou ao Palmeiras em 2015, após deixar o Flamengo, e disputou 62 jogos, com 14 gols marcados. Por ter feito apenas sete partidas oficiais neste ano, todas pelo Campeonato Paulista, ele preferiu procurar um time em que teria mais oportunidades para atuar. No Coritiba, o atacante vai defender o clube em que o pai, o ex-atacante Lela, foi ídolo e campeão brasileiro em 1985.

Nesta quinta-feira, o atacante se despediu do Palmeiras com uma mensagem de agradecimento em uma rede social. "Foi com muito orgulho que vesti essa camisa, uma camisa a qual eu me dediquei em todos os jogos. Na verdade saio com a cabeça erguida e sabendo que posso ser o Alecgol não só fazendo gols, mas também ajudando meus companheiros e em algumas vezes chamando a responsabilidade! Obrigado família Palmeiras", escreveu.