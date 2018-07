Saída de Ganso é 'questão de timing', admite presidente O presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, admitiu, na noite da última segunda-feira, em São Paulo, que a saída do meia Paulo Henrique Ganso do clube pode estar próxima de acontecer. O dirigente fez a revelação durante evento de premiação dos melhores jogadores do Campeonato Paulista, conquistado pelo time santista no último domingo.