Saída de Maicon vai trazer dois garotos do Grêmio ao São Paulo

A ida do volante Maicon para o Grêmio vai fazer o São Paulo receber dois jogadores das categorias de base como troca. O negócio deve ser concluído na próxima semana e um dos detalhes que restam é a definição de quais jogadores do clube gaúcho vão se transferir para o time do Morumbi.

O responsável pela escolha será Júnior Chávare, coordenador das categorias de base do São Paulo e que já realizou a mesma função no Grêmio. Maicon, que chegou ao Morumbi em 2012, pediu para ser negociado por ter pedido espaço no elenco. Além disso, o jogador é criticado com frequência pela torcida.

O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, confirmou nesta sexta-feira que a negociação está perto de ser concluída. O volante será emprestado até o fim do ano. Para a vaga de Maicon, o elenco vai contar na próxima semana com a chegada de Wesley, do Palmeiras. Outra saída do Tricolor é do atacante Ademilson, negociado também por empréstimo com o Yokohama Marinos, do Japão.