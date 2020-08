Saída de Messi: jornais dizem que Barcelona fará oposição ao desejo do argentino

“Adeus?” Essa foi a pergunta que estampou a capa dos principais veículos esportivos da Europa, nesta quarta-feira. Isso porque a possibilidade de Messi deixar o Barcelona aparenta estar cada vez mais próxima. O Marca, da Espanha, que junto aos argentinos Olé e TyC Sports deu a informação sobre o desejo de Lionel deixar o clube catalão, enfatizou a notícia ao relatar o apelo do camisa 10: “quero deixar o Barcelona”.

Em seu site, no entanto, o veículo ressalta que os dirigentes catalães não pretendem deixar o argentino sair desse jeito. "Não contemplamos a saída de Messi porque queremos que ele fique. Pensamos em construir o futuro do Barça ao lado do melhor jogador do mundo", revelou Ramón Planes, secretário técnico do Barcelona.

O espanhol As, por sua vez, também enfatizou a possibilidade de saída do argentino em sua capa. Segundo o veículo, Messi pretende sair de graça, mas, por outro lado, o cúpula de dirigentes do Barcelona só irá liberá-lo por mais de 222 milhões de euros (R$ 1.4 bilhão).

Contudo, em seu site, o periódico informa que a Fifa não fará oposição à saída do argentino, caso o Barcelona recorra aos tribunais esportivos. A entidade máxima do futebol dará prioridade ao direito do jogador de trabalhar. A Uefa, que traça as diretrizes do futebol europeu, segue essa mesma linha de raciocínio.

Quem também questionou o possível “adeus” de Messi foi o francês L’Équipe. Em sua capa, o jornal cita que a “dupla de Manchester”, ou seja, City e United, e a Inter de Milão estariam interessados em recrutá-lo. O veículo ainda relembra que essa não é a primeira vez que Lionel vive momentos de tensão no clube e cita, por exemplo, o episódio de 2013, quando o jogador afirmou que o então vice-presidente do clube, Javier Faus, “não entendia nada de futebol”.

O periódico catalão Sport, por sua vez, diz em sua capa que o desejo do argentino de deixar o clube deu início a uma “guerra”. Em seu site, o veículo ainda crava que a decisão de Messi é irreversível e que se trata de uma questão em que a resposta é única “sim ou sim”. Além disso, o veículo inclui o Paris Saint-Germain na lista de interessados pelo camisa 10.

Em resumo, parece que, de fato, Messi quer sair do Barcelona. No entanto, seu desejo não é uma ordem. Os dirigentes do clube catalão serão resistentes e tentarão convencer um dos maiores jogadores da história do Barcelona – se não o maior – a ficar.

Confira algumas das capas dos jornais pelo mundo