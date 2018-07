Saída de Renan Ribeiro é decisão unicamente técnica, diz Dorival

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, disse que a troca de goleiros no São Paulo – Renan Ribeiro deixa o time titular para dar lugar a Sidão – foi uma decisão estritamente técnica e tomada pelo próprio treinador. Ele negou que fatores externos, como a situação indefinida da renovação de contrato de Renan, tenham interferido na questão.

“Foi uma posição minha e que não tem nada a ver com qualquer outra situação que seja. Minha preocupação é com o que eu vejo em campo. Falei para o Renan que não é o fim do mundo. Ele vai repensar uma situação e outras, e vai melhorar. A mim, cabe pensar no melhor para a equipe”, afirmou o treinador.

Dorival reconheceu que mudanças recorrentes de goleiros, algo que vem acontecendo no São Paulo nesta temporada, não são favoráveis para a equipe. “Esse não é um movimento ideal. Não podemos ter esse tipo de situação. Mas esse está sendo um ano complicado para o São Paulo e as coisas acabam acontecendo por não haver equilíbrio no time. Quando não há equilibrios, os questionamentos vêm.”

Sobre o retorno de Sidão à posição titular do gol são-paulino, Dorival diz confiar no trabalho do atleta, mas nega que a mudança seja definitiva. “Fazemos um trabalho de desenvolvimento de todos os goleiros. Estou muito satisfeito com ele e espero que ele possa ser muito feliz nesse retorno, mas não descarto uma possível volta futura do Renan”.

No treino desta sexta-feira, o último aberto à imprensa antes do jogo contra o Avaí, no próximo domingo, Dorival manteve a mesma formação que terminou as atividades na quinta-feira. São os prováveis titulares para o próximo jogo: Sidão; Edimar, Rodrigo Caio, Arboleda e Buffarini; Jucilei; Cueva, Petros, Hernanes e Marcos Guilherme; Gilberto. Na segunda metade das atividades, Dorival comandou um exercício para fortalecer o setor defensivo em lances de bolas paradas. O treino era interrompido com bastante frequência para orientações sobre posicionamento e contra-ataques.