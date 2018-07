Saída foi uma decisão de bom senso, diz Adílson

"Conversei com o Mário [Gobbi], achei o melhor sair nesse momento, uma decisão de bom senso, não pude dar sequencia ao trabalho do Mano [Menezes, ex-treinador do Corinthians], peguei uma condição muito boa, mas deixei em terceiro. Infelizmente não foi possível por algumas coisas que prefiro deixar internamente", afirmou Adílson.

O técnico admitiu que não teve sucesso no Corinthians, mas relembrou os outros trabalhos da carreira para se defender. "Tenho uma carreira curta, mas sempre cheguei. Mas a conclusão depende de situação. Não é que não deu certo, mas eu tive dificuldades nesses últimos cinco jogos, vamos deixar o outro técnico vir. O campeonato está em aberto".

A estreia de Adílson no Corinthians ocorreu no dia 1º de agosto, em clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado por 1 a 1, e se encerrou neste domingo, pouco mais de dois meses depois, com a derrota por 4 a 3 para o Atlético Goianiense. Sob o seu comando, a equipe paulista disputou 17 partidas, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Com a saída de Adílson, o Corinthians busca um técnico para mantê-lo na briga pelo título nacional, já que está em terceiro lugar, com 49 pontos, depois de liderar o Brasileirão.