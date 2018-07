Saída noturna de Ronaldinho causa polêmica no Milan

A noitada do astro brasileiro foi registrada por um vídeo feito pelo celular, que gravou a hora em que ele saiu do restaurante com os amigos e acabou sendo veiculado na imprensa italiana. "Estou sabendo disso por vocês (jornalistas). Ele (Ronaldinho) não me falou nada", disse Allegri.

Ronaldinho voltou para Milão na quinta-feira, depois de ter defendido a seleção brasileira na derrota para a Argentina, na quarta, em Doha, no Catar - fazia quase 20 meses que ele não jogava pelo Brasil. E aproveitou para curtir a noite num restaurante, o que irritou o seu técnico.

O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, não quis comentar a saída noturna de Ronaldinho e nem a irritação de Allegri com o caso. "Esse é um assunto interno", limitou-se a dizer o dirigente, sem confirmar se o jogador brasileiro receberia alguma punição pelo ocorrido.

O fato é que a relação de Ronaldinho com Allegri não anda boa. Depois de começar a temporada como titular, o astro brasileiro ficou no banco de reservas nas últimas três partidas e pode repetir a dose neste sábado, quando o Milan enfrenta a Fiorentina no Campeonato Italiano.