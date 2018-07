Saída por justa causa obriga Adriano a negociar com o Corinthians

Por causa da forma como o clube resolveu se desligar do jogador, qualquer equipe do País que nos próximos 30 meses quiser assinar um novo contrato com ele terá de pagar uma indenização ao Corinthians.

Isso é o que rege a Lei Pelé e é o trunfo que o Corinthians pretende usar para fazer com que o Imperador aceite receber a oferta de R$ 900 mil que lhe foi feita para encerrar o processo de distrato de forma amigável.

Segundo a Lei Pelé, no artigo 28, inciso I, alínea b, os contratos entre clubes e atletas precisam ter “cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade de prática desportiva à qual está vinculado o atleta(...) por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva, no prazo de até 30 (trinta) meses”.

Como demitiu Adriano por justa causa, o Corinthians, segundo interpretação de seu departamento jurídico, se coloca no direito de receber de qualquer clube que resolva contratar Adriano entre o período de dois anos e meio, a contar da data da demissão do atleta.

O artifício visa proteger um clube que demita um atleta por falta grave. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, esta seria uma forma de compensar o fato de não haver como receber a multa rescisória.

Na teoria, a lei impediria, por exemplo, que Adriano assine contrato com o Flamengo - o jogador começou a treinar ontem pelo clube carioca, mas sem vínculo empregatício.

Mas a intenção do Corinthians não é impedir o Imperador de voltar a atuar com outra camisa nos próximos 30 meses. A estratégia tem como objetivo forçá-lo a aceitar um acordo favorável para o clube.

Os corintianos contam com a falta de interesse do jogador em comprar uma briga jurídica que pode se estender para tentar resolver agora o caso.

O clube ofereceu pagar R$ 900 mil como indenização - o contrato com Adriano iria até junho. O valor seria um complemento aos R$ 90 mil já pagos ao atleta.

O Imperador, no entanto, pediu muito mais. A primeira contraproposta de seus representantes foi cobrar cerca de R$ 4 milhões do clube, conforme revelou o estadão.com.br, no último sábado.

Em uma segunda rodada de negociações, os representantes de Adriano fizeram uma oferta mais próxima do que o Corinthians quer pagar. Adriano e seu estafe negam que ele tenha sido dispensado do Corinthians por justa causa. O clube, no entanto, confirmou ter usado esse expediente para encerrar o vínculo empregatício com o Imperador.