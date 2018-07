Saimon treina normalmente e tranquiliza Renato Gaúcho O técnico Renato Gaúcho recebeu uma notícia tranquilizadora nesta sexta-feira. O zagueiro Saimon treinou normalmente com o elenco no Estádio Olímpico, mostrou estar completamente recuperado de um princípio de virose que o afastou do jogo de quarta-feira contra o Corinthians, e se colocou à disposição para pegar o São Paulo, domingo, no Morumbi.