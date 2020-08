'Saímos fortalecidos e mais unidos do que nunca', diz presidente do Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, exaltou a atuação da equipe na segunda partida da final do Paulistão, contra o Palmeiras, neste sábado. Na avaliação do dirigente, o vice-campeonato fortalece e une o clube. O rival se sagrou campeão estadual ao vencer nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 nos 90 minutos.

"Lutamos, infelizmente perder é do futebol. Bato palma pra essa equipe que chegou na final, que se dispôs a sacrifícios e nunca desistiu de lutar. Saímos fortalecidos e mais unidos do que nunca. A temporada não termina aqui. Parabéns a toda torcida", disse Sánchez, nas redes sociais.

A final deste sábado foi marcada por uma reviravolta nos instantes finais. O Palmeiras vencia por 1 a 0 até os 50 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Jô converteu, empatou o confronto e levou a final para as penalidades, quando o time da casa levou a melhor no Allianz Parque.

Antes da fase de mata-mata do Paulistão, o técnico Tiago Nunes vinha sendo fortemente contestado pela torcida e parte da diretoria corintiana. Após correr risco de rebaixamento, o Corinthians cresceu na reta final da competição, superando as atuações irregulares do início do Paulistão.