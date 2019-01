Saint-Étienne e Nice vencem e encostam nos primeiros colocados do Francês

A 20ª rodada do Campeonato Francês foi boa, por enquanto, para Saint-Étienne e Nice, que venceram seus jogos neste sábado e subiram algumas posições na tabela, ganhando fôlego na briga por um lugar entre os primeiros colocados da tabela.

O Saint-Étienne foi quem se deu melhor ao derrotar o lanterna Guingamp fora de casa por 1 a 0, ultrapassar o Montpellier e pular para a quarta colocação - que dá um lugar na próxima edição da Liga Europa -, com os mesmos 33 pontos que o Lyon, terceiro colocado, mas atrás por ter saldo de gols inferior (9 a 7).

O atacante franco-tunisiano Wahbi Khazri, aos seis minutos de jogo, foi o autor do gol que garantiu o triunfo ao Saint-Étienne sobre o Guingamp, que, por sua vez, permanece na lanterna, com 11 pontos.

O Nice também conquistou uma vitória magra, por 1 a 0, mas importante em termos de classificação, já que subiu do décimo para o sexto lugar, agora com 29 pontos, se aproximando do pelotão da frente. De pênalti, o atacante Allan Saint-Maximin fez o gol do triunfo. O Bordeaux tem 22 pontos e é o 13º colocado.