Saint-Étienne ganha jogo adiado e sobe para quarto no Francês; Nantes ganha fora

O Campeonato Francês teve nesta quarta-feira a realização de dois jogos adiados, que deveriam ter acontecido em dezembro, por causa do pedido das autoridades diante de protestos por todo o país. O destaque foi o Saint-Étienne, que assumiu a quarta colocação na tabela de classificação ao derrotar em casa o Strasbourg por 2 a 1.

Agora com 40 pontos, o Saint-Étienne ultrapassou o Montpellier, que ficou nos 37, e entrou na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. Também ficou mais perto do Lyon, o terceiro colocado com 43, que hoje teria vaga nos playoffs da Liga dos Campeões. O líder é o Paris Saint-Germain com 59 pontos, com dois jogos a menos, seguido pelo Lille com 49. O Strasbourg está em nono lugar, com 35.

No outro duelo do dia, muita emoção antes do apito inicial. Caen e Nantes prestaram mais homenagens ao meia argentino Emiliano Sala, morto em um acidente de avião no Canal da Mancha há pouco mais de três semanas, que jogou nos dois clubes.

Em campo, o Nantes se deu melhor e venceu por 1 a 0. Com o resultado positivo, ficou mais distante da zona de rebaixamento - subiu para a 14.ª colocação com 27 pontos, oito a mais que o Monaco, que abre a degola. O Caen está nela, em 19.º e penúltimo lugar, com 18.