Saint-Étienne perde 100% com empate fora de casa, mas lidera o Campeonato Francês

O Saint-Étienne desperdiçou grande oportunidade de colocar dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado do Campeonato Francês neste domingo. Após abrir dois gols de vantagem sobre o Nantes, fora de casa, viu o adversário reagir no final e buscar a igualdade por 2 a 2. Apesar de perder os 100% de aproveitamento, a liderança está mantida após quatro rodadas.

Ultrapassado pelo Rennes no sábado, o Saint-Étienne entrou em campo ciente que necessitava somar pontos para retomar o primeiro posto. E partiu logo para o ataque. Logo com dois minutos, o garoto Aouchiche, de 18 anos, já comemorava. Ele recebeu sozinho na área e não teve trabalho para abrir o placar.

A alegria do 10 vezes campeão francês aumentaria em um belo chute, no ângulo, de Maçon na segunda etapa. Com 2 a 0 no placar com 21 minutos jogados, bastava ao líder se segurar. Mas o Nantes foi bravo e diminuiu com Simon, de cabeça, e chegou à igualdade com o iluminado Emond, que 24 segundos após entrar em campo, já nos instantes finais, definiu o resultado final.

No próximo sábado, o Saint-Étienne terá um grande desafio no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne. Vai hospedar o Rennes, que assim como ele soma 10 pontos. Será um confronto direto pela liderança entre dois invictos. Além deles, apenas o Lille também ainda não perdeu.

Os demais resultados deste domingo no Campeonato Francês foram: Brest 3 x 2 Lorient, Metz 2 x 1 Reims, Montpellier 4 x 1 Angers, Strasbourg 1 x 0 Dijon e Olympique de Marselha 1 x 1 Lille.