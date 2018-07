Saint-Étienne se classifica na Copa da Liga Francesa O Saint-Étienne, tradicional clube francês que revelou o craque Michel Platini nos anos 80, mostrou nesta terça-feira que está realmente em grande fase nesta temporada. Vice-líder do Campeonato Francês, o clube do sul do país conseguiu a classificação às quartas de final da Copa da Liga Francesa com uma vitória em casa sobre o Bordeaux, time do brasileiro Jussiê (ex-Cruzeiro), por 1 a 0 - gol do meia senegalês Guirane N´Daw.