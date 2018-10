Saint-Étienne tropeça no Nîmes e continua em sexto lugar no Francês

O Saint-Étienne não passou de um empate por 1 a 1 diante do Nîmes, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês. Fora de casa, a equipe tropeçou no adversário, na abertura da 11.ª rodada da competição, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para os torneios continentais.

Com o resultado, o Saint-Étienne parou nos 17 pontos, na sexta colocação, a dois do Montpellier, que hoje garantiria vaga na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Nîmes foi a 11 pontos, em 13.º, ainda perigosamente próximo à zona de rebaixamento, já que o Nantes, 18.º, tem nove.

Apesar do tropeço, o Saint-Étienne começou com tudo nesta sexta-feira e abriu o placar logo no primeiro minuto, com Cabella, aproveitando assistência de Debuchy. Na etapa final, porém, o Nîmes alcançou a igualdade já aos 28 minutos, com Rachid Alioui.

As duas equipes volta as atenções agora para a Copa da Liga Francesa, na qual se enfrentarão novamente, quarta-feira, novamente na casa do Nîmes. A equipe, aliás, tenta quebrar uma sequência de nove partidas sem vencer na temporada.