'Saio tranquilamente', diz Fred sobre saída do Fluminense

Ídolo do Fluminense e autor de 20 gols na temporada, o atacante Fred pode deixar o clube das Laranjeiras ao fim da temporada, apesar de ter contrato até dezembro de 2015. Com salário estimado de R$ 900 mil (um dos maiores do futebol brasileiro), o centroavante escolhido por Felipão para defender o Brasil na Copa garantiu não impor dificuldades caso o Fluminense não queira continuar com ele.

"Se o clube estiver pensando na minha saída, saio tranquilamente. O Fluminense vem em primeiro lugar. Não ficaria só para receber um bom salário. Mas só saio se for para o bem do clube. Vou sempre torcer para o clube estar forte", disse o atacante.

Mesmo com o discurso aberto a uma possível rescisão amigável, Fred, que possui bom relacionamento com a diretoria do Fluminense, se empenha pela renovação de atletas que estão com o contrato prestes a acabar. "Eu brigo por eles, pois dão a vida pelo time. Eles também fazem parte da minha história de gols", afirmou. Fred teme pela temporada de 2015. "Se for para saír, já deveriam ter peça de reposição. Por mais que nossa categoria de base seja boa, precisamos de muitos jogadores no Brasileiro."

Na oitava posição do Campeonato Nacional, com 42 pontos, e cada vez mais distante da zona de classificação para a Libertadores, a tendência é que o Fluminense passe por uma reformulação completa depois da temporada.