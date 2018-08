Salah cobra resposta da Federação Egípcia de Futebol: 'Não é normal ser ignorado'

A briga do atacante Mohamed Salah e a Federação Egípcia de Futebol (FEF, na sigla em francês) parece que não acabou. Nesta segunda-feira, através de suas redes sociais, o jogador do Liverpool voltou a entrar em conflito com a entidade exigindo respostas dos dirigentes por ignorar as suas mensagens. Tudo por conta de uma questão de direitos de imagem do início deste ano.

"É normal que uma federação de futebol procure resolver os problemas de seus jogadores para que eles possam ter conforto. Mas, na verdade, o que eu vejo é exatamente o oposto. Não é normal que minhas mensagens e cartas do meu advogado sejam ignoradas", disse Salah. "Por que será que isso está acontecendo? Vocês não têm tempo para nos responder?", completou o atacante no Twitter.

O seu advogado, Ramy Abbas, também aproveitou as redes sociais para explicar a situação do jogador egípcio. "Nós pedimos garantias em relação ao bem-estar de Salah na seleção. E também queremos ter a certeza de que a violação dos direitos de imagem não vai acontecer novamente. Só isso. Eles ainda não responderam", apontou.

Antes da Copa do Mundo, o jogador reclamou do uso indevido de sua imagem no avião que levou a delegação do Egito até a Rússia. Salah, na época, reclamou que em nenhum momento houve o pedido de autorização de uso de sua imagem na aeronave.

No Mundial, o atacante não participou da estreia contra o Uruguai - ainda se recuperava de uma lesão no ombro sofrida na final da Liga dos Campeões da Europa, e entrou em campo nas derrotas para a Rússia e para a Arábia Saudita. Marcou um gol em cada partida e decepcionou junto com a sua seleção.

Com este novo conflito, há agora uma dúvida se Salah será convocado pelo técnico mexicano Javier Aguirre, que assumiu no lugar do espanhol Héctor Cúper, para a partida contra o Niger, em setembro, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2019.