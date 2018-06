Salah dá show, marca quatro gols e Liverpool aplica 5 a 0 no Watford pelo Inglês

Com show do egípcio Mohamed Salah, autor de quatro gols e uma assistência, o Liverpool atropelou o Watford neste sábado e venceu por 5 a 0, em Anfield, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Roberto Firmino também deixou o dele.

O resultado fez o time ir a 63 pontos e roubar momentaneamente o terceiro lugar na tabela do Tottenham (61), que tem um jogo a menos e não entrou em campo neste fim de semana pelo campeonato nacional por estar envolvido na disputa da Copa da Inglaterra. Já o Watford estacionou nos 31 pontos e é o 11º colocado.

Em fase excepcional, Salah chegou a 28 gols no campeonato e se isolou na lista de artilheiros, agora abrindo quatro de vantagem sobre o inglês Harry Kane, do Tottenham, que ainda ficará até abril afastado dos gramados porque se recupera de lesão no tornozelo.

Foi a primeira vez na história do Campeonato Inglês que um jogador egípcio marcou três ou mais gols em uma mesma partida. A apresentação impecável do atleta de 25 anos começou com apenas quatro minutos de jogo. Após um drible que deixou o zagueiro uruguaio Miguel Britos sentado no chão, ele chutou rasteiro e abriu o placar. O lance fez muita gente se lembrar da finta desconcertante de Messi sobre Boateng em um Barcelona x Bayern de Munique em confronto da Liga dos Campeões em 2015. Já no fim do primeiro tempo, o egípcio completou cruzamento de Robertson e tocou com o pé direito para marcar o segundo gol do duelo.

Na etapa complementar, novamente com quatro minutos, Salah passou por Britos mais uma vez e cruzou para Firmino, que marcou de letra, com a perna direita, seu 23º gol na temporada. Vale lembrar que o atacante está na lista de convocados divulgada por Tite na última segunda-feira para os amistosos da seleção brasileira contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 deste mês, respectivamente.

Inspirado, Salah marcaria outro lindo gol aos 32. Após receber passe de Mané, o meia-atacante fez fila dentro da área do Watford e, quase caído, conseguiu chutar com o pé esquerdo no canto de Karnezis. Para fechar a conta, aos 40, o nome do jogo aproveitou rebote do goleiro em finalização de Ings - que entrara no lugar de Firmino - e marcou o quinto do Liverpool.

O próximo compromisso da equipe dirigida pelo alemão Jürgen Klopp no campeonato será no dia 31, contra o Crystal Palace, na casa do adversário.