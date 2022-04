Salah, do Liverpool, vence prêmio de melhor da temporada em eleição da imprensa inglesa

O atacante do Liverpool Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador da temporada inglesa pela Associação dos Cronistas de Futebol da Inglaterra (Football Writers Association, em inglês), enquanto Sam Kerr, do Chelsea, levou o prêmio entre as mulheres. Os atletas vão receber seus troféus individuais em uma festa no próximo dia 5 de maio, em Londres.

O egípcio recebeu 48% dos votos, ficando à frente do meia belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, e do volante inglês Declan Rice, do West Ham. Este é o segundo troféu da FWA que Salah conquista. Ele levou pela primeira vez em 2018. O "faraó", como é apelidado pelos torcedores do Liverpool, já marcou 22 gols e deu 13 assistências no Campeonato Inglês, e segue em uma arrastada negociação para a renovação do seu contrato.

Questões salariais têm sido o motivo para as partes ainda não chegarem a um acordo. O que pode ajudar na ampliação da permanência de Salah na Inglaterra foi a renovação do contrato do técnico Jürgen Klopp até 2026, assinada na última quinta-feira. O treinador alemão sugeriu, em uma entrevista concedida em março, que considerava passar um tempo fora do futebol após o encerramento do seu contrato, em 2024, mas conversou com a diretoria e aceitou seguir no Liverpool.

Na atual temporada, a equipe, que conta com os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino, disputa com o Manchester City a taça do Campeonato Inglês, separados por um ponto e com cinco rodadas a disputar. Na Liga dos Campeões, abriu 2 a 0 sobre o Villareal na semifinal e conseguiu boa vantagem. O time também enfrentará o Chelsea na decisão da Copa da Inglaterra. Caso conquiste os três troféus, marcará a história do futebol inglês com um inédito quadruple (quádrupla coroa, em inglês) já que, em fevereiro, venceu a Copa da Liga Inglesa.

Entre as mulheres, a australiana Sam Kerr levou 40% dos votos e bateu a holandesa Vivianne Miedema, do Arsenal, e a inglesa Lauren Hemp, do Manchester City. Uma das melhores jogadoras do mundo, Kerr tem ajudado o Chelsea na busca pelo título do Campeonato Inglês Feminino (FA WSL). A equipe tem quatro pontos de vantagem e um jogo a mais que o vice-líder Arsenal.