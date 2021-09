Salah faz 100° gol na Premier League, Fabinho desencanta e Liverpool bate o Leeds

O Liverpool segue entre os melhores do Campeonato Inglês. Neste domingo, foi à casa do Leeds United e ganhou por 3 a 0. Com o resultado positivo, se uniu a Manchester United e Chelsea com 10 pontos no topo da tabela. O dia de festa para o 100° gol de Mohamed Salah na Premier League (como se chama a Liga de Futebol Inglesa) e para o primeiro de Fabinho após muito tempo, ficou marcado por grave lesão do jovem Elliott, que deixou o campo com a perna quebrada após entrada dura de Strujik.

Com o Elland Road lotado e muito apoio para o Leeds de Marcelo Bielsa, o começo do jogo foi difícil aos visitantes. O goleiro brasileiro Alisson teve de trabalhar bem na pressão dos donos da casa nos minutos iniciais. Ainda faria nova bela defesa quando Bamford tentou encobri-lo em chute do meio-campo já no fim do duelo.

Depois do aperto, aos poucos o Liverpool equilibrou o jogo. Até uma arrancada encontrar Alexander-Arnoud na direita. O lateral cruzou para Salah abrir o marcador. Foi a 34ª assistência do lateral, que provocou a torcida com mão na orelha cobrando os "gritos". A partir do gol, o Liverpool assumiu as ações na partida. O Leeds sentiu o golpe e não conseguia mais passar do meio.

O bombardeio só surtiu efeito após o intervalo. Salah tocou para Fabinho, que desencantou no ano. O lateral/volante brasileiro não havia feito gols também na temporada passada e ainda vinha sofrendo com a morte do pai, há pouco mais de um mês. Agradeceu aos céus ir às redes.

A vantagem era boa, mas não suficiente para o time assumir a liderança. Apenas com quatro gols de vantagem, o Liverpool superaria o Manchester United. Com a expulsão de Strujik após entrada dura e fratura na perna de Elliott, jovem promessa de 18 anos, os visitantes teriam um homem a mais por 33 minutos para buscar mais dois gols. Conseguiu apenas um, com Sadio Mané já no fim.

United, Chelsea e Liverpool somam os mesmos 10 pontos e têm oito gols de saldo, mas a equipe de Cristiano Ronaldo fez 11 gols. Os comandados de Klopp anotaram os mesmos 9 do campeão europeu e empataram no confronto direto. Mas anotaram 6 gols como visitante, diante de 3 do time de Tuchel. Está em segundo graças ao quarto critério de desempate.