Salah marca dois, dá duas assistências e perde dois pênaltis na vitória do Egito

O atacante Mohamed Salah foi o principal destaque na goleada do Egito sobre Níger por 6 a 0 neste sábado, em casa, em duelo válido pelo Grupo J das Eliminatórias da Copa Africana de Nações. O jogador do Liverpool marcou dois gols, deu duas assistências e ainda perdeu dois pênaltis.

A primeira das penalidades desperdiçadas foi logo aos três minutos. No entanto, o atacante se recuperou logo depois e, aos 11, deu assistência para Marwan Mohsen abrir o marcador. Ayman Ashraf ampliou. Salah voltou a perder um pênalti aos 29, mas pegou o rebote e marcou o terceiro do Egito. No segundo tempo, os anfitriões mantiveram o domínio da partida. Mohsen aproveitou passe do jogador do Liverpool para fazer o quarto. Salah fez o quinto e Elneny garantiu os 6 a 0.

A seleção egípcia havia perdido na estreia das Eliminatórias para a Tunísia por 1 a 0. Agora, o time de Salah se prepara para enfrentar a Suazilândia em 9 de outubro, fora de casa. A Tunísia recebe a Suazilândia neste domingo no complemento da segunda rodada desta chave.

Ainda neste sábado, Marrocos bateu Malawi por 3 a 0 pelo Grupo B, a África do Sul empatou sem gols, em casa, com a Líbia pelo Grupo E e Moçambique e Guiné Bissau ficaram no 2 a 2 pelo Grupo K.