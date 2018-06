Salah marca, Liverpool bate Crystal Palace e vira vice-líder provisório do Inglês

Graças a um gol marcado pelo artilheiro Mohamed Salah aos 39 minutos do segundo tempo, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 2 a 1, de virada, em Londres, e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Inglês. O time chegou aos 66 pontos e ultrapassou o Manchester United, que no complemento desta 32ª rodada, ainda neste sábado, jogará em casa contra o Swansea.

Em grande fase, o egípcio Salah disparou ainda mais na artilharia isolada da competição, com 29 gols, cinco à frente de Harry Kane, do Tottenham, que está afastado dos gramados nas últimas semanas por causa de lesão e espera poder voltar a atuar no clássico com o Chelsea, marcado para este domingo pelo torneio nacional.

No confronto que abriu esta 32ª rodada do Inglês no estádio Selhurst Park, o Crystal Palace abriu o placar já aos 13 minutos, com o sérvio Luka Milivojevic convertendo um pênalti, cometido pelo goleiro Loris Karius ao derrubar o atacante marfinense Wilfried Zaha.

Após o gol, o Liverpool seguiu sofrendo para confirmar o seu favoritismo fora de casa e só foi empatar a partida aos 4 minutos da etapa final. Depois de bela troca de passes que contou com a participação do brasileiro Roberto Firmino, Milner cruzou para o senegalês Sadio Mané finalizar de primeira para as redes.

O gol não freou o sofrimento do time comandado por Jürgen Klopp, que ainda viu o atacante Christian Benteke desperdiçar duas boas oportunidades de colocar os donos da casa na frente do placar novamente.

E os erros custaram caro. Aos 39 minutos, Firmino não conseguiu completar um cruzamento de Alex Oxlade-Chamberlain, que substituíra Mané no decorrer da etapa final, mas a bola acabou sobrando para Salah. Oportunista, o atacante driblou o zagueiro Sakho e finalizou cruzado para garantir a virada no placar.

Com a derrota sofrida em sua casa, o Crystal Palace estacionou nos 30 pontos e segue próximo à zona de rebaixamento, em 16º lugar. O Southampton, que encabeça a área de descenso da tabela, tem 28 pontos na 18ª posição e neste sábado enfrenta o West Ham, em Londres.

Por outro lado, o triunfo de virada foi importante também para dar confiança ao Liverpool, que na próxima quarta-feira enfrenta o Manchester City, em casa, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já no próximo sábado, o time trava clássico com o Everton, como visitante, pela 33ª rodada do Inglês, na qual no mesmo dia o Crystal Palace medirá forças com o Bournemouth.