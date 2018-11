Salah marca no fim e garante vitória do Egito nas Eliminatórias da Copa Africana

Mohamed Salah, sempre ele, marcou nos acréscimos e garantiu a vitória de virada do Egito por 3 a 2 sobre a Tunísia nesta sexta-feira, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, que será disputada no ano que vem, em Camarões.

A Tunísia abriu o placar com Naim Sliti, do Dijon, da França, em chute cruzado de direita. Trezeguet empatou para o Egito pouco tempo depois e, no segundo tempo, os egípcios viraram com um gol de Baher El Mohamadi, de cabeça. Naim Sliti, no entanto, voltou a entrar em cena e deixou tudo igual.

Terceiro melhor jogador do mundo, Salah apareceu no apagar das luzes para dar o triunfo ao time egípcio. O atacante do Liverpool, da Inglaterra, tabelou na entrada da área e tocou por cima do goleiro, com categoria, para marcar e sair comemorando de forma efusiva.

Tanto Egito como Tunísia já estão classificados à Copa Africana. As duas seleções têm 12 pontos e dividem a liderança do Grupo J. Na rodada final, a ser disputada apenas em março de 2019, a seleção egípcia encara o Niger fora de casa, enquanto que a Tunísia pega a Suazilândia.

Quem também venceu nesta sexta-feira foi a seleção do Marrocos, que bateu Camarões por 2 a 0 - com dois gols de Hakim Ziyech, atacante do Ajax, da Holanda. Os marroquinos lideram o Grupo B, com 10 pontos, e estão virtualmente classificados. Na última rodada, joga por um empate contra Malawi, ou, então, pode até perder, caso Malawi não vence o Comores neste sábado.

Por ser país-sede da Copa Africana, Camarões já tem uma vaga garantida no torneio. Os camaroneses, comandados pelo ex-jogador holandês Clarence Seedorf, tem a seleção brasileira como adversário em amistoso nesta terça-feira. O jogo será no MK Stadium, em Londres, na Inglaterra.

No outro jogo desta sexta-feira, Burundi goleou o Sudão do Sul por 5 a 2 e pulou para a liderança do Grupo C. O Sudão do Sul segue sem pontuar e é o lanterna da chave, que ainda tem Mali e Gabão na segunda e terceira posições, respectivamente. Os dois se enfrentam neste sábado.