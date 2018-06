Salah se diz confiante para jogar na estreia do Egito na Copa

Uma das estrelas da Copa do Mundo, o atacante Mohamed Salah mostrou confiança neste sábado para entrar em campo na estreia do Egito no Mundial da Rússia. O jogador do Liverpool acredita que estará totalmente recuperado a tempo de enfrentar o Uruguai, na próxima sexta, em Ekaterinburg.

"Agora estou me sentindo melhor. Espero ser capaz de jogar o nosso primeiro jogo, mas isso vai depender de como vou estar nos próximos dias", projetou o atacante, em entrevista ao jornal espanhol Marca. Salah está na Espanha em tratamento antes de viajar com a delegação egípcia para a Rússia.

Salah sofreu lesão no ombro esquerdo ao ser vítima de dura falta do zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, na final da Liga dos Campeões, em Kiev, no dia 26 de maio. Com a falta, Salah precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, tornando-se grande baixa para o time inglês, que acabou derrotado por 3 a 1.

O atacante egípcio admitiu que o episódio marcou o pior momento de sua carreira. Mas evitou críticas ao rival. Ao ser questionado sobre se o lance foi normal, foi evasivo. "Talvez", afirmou.

Dias depois da partida, o zagueiro do Real rebateu as críticas que recebeu pela falta e disse que Salah teria condições de seguir no jogo caso fizesse infiltração no local. "Achei engraçado. Sempre digo que tudo está bem quando quem te faz chorar, também faz rir logo depois. Quem sabe ele poderia dizer também se vou estar pronto para a Copa", ironizou Salah.

Quanto às chances do Egito no Mundial, o atacante se mostrou confiante em relação à vaga na fase de mata-mata. "Temos um grande time e um grande treinador. Queremos avançar às oitavas de final e jogar bem lá", projetou o jogador, que é a maior aposta da seleção egípcia na Rússia.

No Grupo A, o Egito enfrentará também na primeira fase a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, nos dias 19 e 25, respectivamente.