Salah torce por final do Liverpool contra o Real Madrid: 'Nos venceram uma vez'

O egípcio Mohamed Salah não ficou no muro após o Liverpool garantir a classificação para a decisão da Liga dos Campeões e declarou torcida para o Real Madrid diante do Manchester City. A escolha não é pela rivalidade na Inglaterra e sim por um sentimento de vingança contra os espanhóis, que ganharam a decisão entre ambos na temporada 2017/18.

Salah não esquece aquela derrota por 3 a 1 no estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, diante de mais de 61 mil pessoas. Naquele dia, depois de um primeiro tempo sem gols, Benzema abriu o marcador, Mané empatou e Bale anotou duas vezes para garantir o 13º e último título dos merengues.

"Contra o City já jogamos muitas vezes e os conhecemos. Eu quero jogar contra o Real Madrid. Preciso ser honesto. Se você está me perguntando pessoalmente, eu quero jogar contra o Real Madrid. Eles nos venceram em uma final antes, então vamos enfrentá-los novamente", afirmou Mohamed Salah, assim que acabou o jogo diante do Villarreal, no El Madrigal, ao canal BT Sport.

Sem futuro definido no clube inglês, Salah vê seu nome crescer como futuro reforço do Paris Saint-Germain, que ensaia uma enorme reformulação no elenco justamente por não chegar à decisão da Liga dos Campeões. Salah disputará no dia 28 de maio, no Stade de France, sua terceira final - foi campeão em 2018/19.

O atacante chega motivado para a final, mesmo passando em branco nas duas partidas das semifinais contra o Villarreal. Foram cinco gols da equipe no confronto, com dois de Mané, um de Fabinho, outro de Luis Díaz e um contra. A temporada do egípcio é espetacular. São 30 gols e 15 assistências em 46 partidas.