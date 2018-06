Salah treina com bola, mas Cúper não garante escalação do atacante no Egito

O treinador do Egito, Hector Cúper, não confirmou a presença de Mohamed Salah na próxima partida da seleção na Copa do Mundo, contra a Rússia, às 15 horas (de Brasília) desta terça-feira, em São Petersburgo. Apesar de o técnico não garantir a escalação, o atacante treinou com bola após a entrevista do argentino.

"Salah está em boas condições, como achávamos que estava contra o Uruguai, até fazer um teste final no último momento", explicou Cúper em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, em São Petersburgo. "Tomara que ele possa atuar, estou otimista", completou o treinador.

Ele revelou que o atacante passaria por uma nova avaliação no ombro direito ainda nesta segunda. "Teremos um teste importante. Eu desejo que ele possa jogar, porque é fundamental para nós. Contar com Salah em campo não é garantia de nada, mas é uma arma importante no ataque. Quando não puder atuar, devemos ter alternativas para conseguir manter o mesmo rendimento ofensivo", comentou o argentino antes do treino em que o atleta apareceu correndo com bola normalmente.

Cúper afirmou que é uma "honra" poder trabalhar com o jogador, que está entre os dez melhores do mundo, na opinião do argentino. O astro egípcio lesionou o ombro direito em 26 de maio, quando a equipe dele, o Liverpool, perdeu por 3 a 1 para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

Sem Salah, o Egito perdeu por 1 a 0 para o Uruguai, na primeira partida das seleções pelo Grupo A do Mundial. Os egípcios ainda terão a Rússia pela frente e depois vão terminar participação na primeira fase da Copa contra a Arábia Saudita, às 11 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, em Volgogrado.